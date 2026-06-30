Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Астрахани подтвердили 22 случая сальмонеллеза после отравления котлетами

В Астрахани подтвердили 22 случая сальмонеллеза, пятеро заразившихся — дети. В больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей. Троих пациентов выписали. Один человек умер. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для жизни пациентов в настоящее время нет, уточнили в Минздраве. «Ситуация находится на постоянном контроле министерства здравоохранения Астраханской области»,— отмечается в сообщении ведомства.

Первые случаи инфекции были зафиксированы 27 июня. По данным Роспотребнадзора по Астраханской области, жители отравились рыбными котлетами из магазина «Михайловский», которые были приготовлены с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Магазин закрыт. Сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидрасследование. СКР по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Случаи массового отравления, вызванные сальмонеллезом, регулярно фиксируются в различных регионах России, часто после употребления пищи в заведениях общепита или готовых продуктов из магазинов. Так, в последние годы подобные инциденты происходили в Перми, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Магнитогорске, Братске, Новосибирске и других городах. В этих случаях, как и в Астрахани, расследованием занимаются Роспотребнадзор и Следственный комитет, возбуждаются уголовные дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований, такие как несоблюдение условий хранения и сроков годности продуктов, несоблюдение гигиены персоналом, использование инфицированного сырья, а также нарушения в процессе приготовления пищи, являются частыми причинами распространения сальмонеллеза. Например, в детском саду Екатеринбурга причиной заражения могли стать куриные яйца, а в одном из кафе причиной вспышки стало то, что сотрудники работали, будучи больными. Проверки Роспотребнадзора часто выявляют многочисленные нарушения санитарных норм, после чего деятельность предприятий временно приостанавливается по решению суда.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд