В Астрахани подтвердили 22 случая сальмонеллеза после отравления котлетами

В Астрахани подтвердили 22 случая сальмонеллеза, пятеро заразившихся — дети. В больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей. Троих пациентов выписали. Один человек умер. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для жизни пациентов в настоящее время нет, уточнили в Минздраве. «Ситуация находится на постоянном контроле министерства здравоохранения Астраханской области»,— отмечается в сообщении ведомства.

Первые случаи инфекции были зафиксированы 27 июня. По данным Роспотребнадзора по Астраханской области, жители отравились рыбными котлетами из магазина «Михайловский», которые были приготовлены с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Магазин закрыт. Сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидрасследование. СКР по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.