В Астрахани подтвердили 22 случая сальмонеллеза после отравления котлетами
В Астрахани подтвердили 22 случая сальмонеллеза, пятеро заразившихся — дети. В больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей. Троих пациентов выписали. Один человек умер. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для жизни пациентов в настоящее время нет, уточнили в Минздраве. «Ситуация находится на постоянном контроле министерства здравоохранения Астраханской области»,— отмечается в сообщении ведомства.
Первые случаи инфекции были зафиксированы 27 июня. По данным Роспотребнадзора по Астраханской области, жители отравились рыбными котлетами из магазина «Михайловский», которые были приготовлены с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Магазин закрыт. Сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидрасследование. СКР по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Случаи массового отравления, вызванные сальмонеллезом, регулярно фиксируются в различных регионах России, часто после употребления пищи в заведениях общепита или готовых продуктов из магазинов. Так, в последние годы подобные инциденты происходили в Перми, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Магнитогорске, Братске, Новосибирске и других городах. В этих случаях, как и в Астрахани, расследованием занимаются Роспотребнадзор и Следственный комитет, возбуждаются уголовные дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
Нарушения санитарно-эпидемиологических требований, такие как несоблюдение условий хранения и сроков годности продуктов, несоблюдение гигиены персоналом, использование инфицированного сырья, а также нарушения в процессе приготовления пищи, являются частыми причинами распространения сальмонеллеза. Например, в детском саду Екатеринбурга причиной заражения могли стать куриные яйца, а в одном из кафе причиной вспышки стало то, что сотрудники работали, будучи больными. Проверки Роспотребнадзора часто выявляют многочисленные нарушения санитарных норм, после чего деятельность предприятий временно приостанавливается по решению суда.