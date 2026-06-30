Незаконно осужденному пенсионеру из Уфы компенсируют 4 млн рублей

30 июня Советский районный суд Уфы присудил около 4 млн руб. компенсации имущественного вреда полностью оправданному Фатхулле Исхакову, сообщил «Ъ-Уфа» его адвокат Виталий Буркин. Из них 3,73 млн руб. составляет потерянный заработок за 13 лет, которые Фатхулла Исхаков провел в колонии, а 147 тыс. руб. — стоимость изъятой коровы, конфискованной в счет оплаты услуг государственного адвоката.

Как и в ситуации с оправданием, пришлось задействовать Верховный суд России, весной этого года отменивший решение Советского райсуда Уфы, которым незаконно осужденному в 1959 году Фатхулле Исхакову присудили только 95 тыс. руб. компенсации за потерянную за 13 лет колонии зарплату, отметил адвокат.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 1959 году Фатхуллу Исхакова приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство трех женщин, из которых он отсидел 13 лет. В мае 2023 года Верховный суд РФ реабилитировал пенсионера. Выяснилось, что преступление совершил другой человек.

За незаконное преследование и лишение свободы пенсионер отсудил у Минфина РФ 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Пенсионер просил 450 млн руб.

Майя Иванова