Российский суд отправил кипрского истца в английский арбитраж

Арбитражный суд Нижегородской области отказался рассматривать иск кипрской судоходной компании AAS Amur Assets Shipping к «Нижегородской логистической компании» (НЛК) о взыскании около 409,6 млн руб. долга по договорам фрахтования. При этом суд удовлетворил ходатайство российского ответчика, который просил направить спор в английский арбитраж, несмотря на попытки истца оспорить подсудность со ссылкой на антироссийские санкции.

Как следует из материалов дела, первоначально иск к НЛК по 15 типовым договорам фрахтования судов без экипажа (бербоут-чартерам) от марта 2018 года предъявило российское ООО «Д.Н.К». В договорах содержалась оговорка о рассмотрении споров в арбитраже по правилам Лондонской ассоциации морских арбитров (LMAA). Но в феврале 2026 года «Д.Н.К.» уступила права требования кипрской Amur Assets Shipping Company, которая заменила истца по этому делу. В ходе процесса НЛК заявила ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Компания сослалась на стандартную форму договоров, согласно которой все споры по бербоут-чартерам подлежат рассмотрению в LMAA. Кипрская компания, в свою очередь, настаивала на российской юрисдикции по этому спору и возражала против передачи его в лондонский арбитраж. Истец ссылался на незаключенность оговорки, а также на препятствия в доступе к правосудию из-за антироссийских санкций и «обременительность рассмотрения спора в иностранном суде».

Однако нижегородский суд эти доводы отклонил. Он напомнил о разъяснениях Верховного суда РФ о том, что любые сомнения в толковании арбитражных соглашений должны трактоваться в пользу их действительности и исполнимости, следовательно, арбитражная оговорка действительна, пока не доказано обратное. Кроме того, российский суд отметил, что в отношении участников спора санкции не введены, а зарегистрированная на Кипре компания не предоставила доказательств, что введенные против РФ ограничения препятствуют ее обращению в арбитраж. В итоге иск оставлен без рассмотрения.

Варвара Кеня