Режиссеру фильма «47 ронинов» дали 2,5 года тюрьмы за мошенничество

Федеральный окружной суд Манхэттена приговорил голливудского режиссера Карла Ринша к двум с половиной годам лишения свободы. Он был признан виновным в мошенничестве в отношении компании Netflix и должен будет вернуть ей $11 млн. Свой срок он начнет отбывать в сентябре, сообщает ABC News.

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Фото: Seth Wenig / AP Карл Ринш

Фото: Seth Wenig / AP

Карл Ринш получил широкую известность после снятого им в 2013 году фильма «47 ронинов» с Киану Ривзом в главной роли. В 2018 году Netflix заключил с Риншем договор на создание фантастического сериала «Завоевание», часть эпизодов которого уже была готова под другим названием и понравилась компании. По договору Netflix обязался заплатить $44 млн за сериал.

Вскоре после этого у режиссера начались проблемы со здоровьем, он начал злоупотреблять сильнодействующими препаратами. Работа над сериалом остановилась. В 2020 году Ринш запросил у Netflix еще $11 млн якобы на завершение работы. Но, как показало следствие, эти средства были потрачены им на спекуляции на бирже, покупку криптовалюты, шести дорогих автомобилей, часов, одежды, а также на покрытие долгов по кредитным картам. Половину выделенной Netflix суммы он успел спустить всего за два месяца.

Режиссера задержали в марте 2025 года, в декабре того же года он был признан виновным по всем семи пунктам обвинения. Адвокаты Ринша делали упор на проблемы с психическим здоровьем своего подзащитного. Однако, по мнению суда, эти проблемы хотя и могут объяснить отчасти какие-то злоупотребления, но никоим образом «не опровергают выводы о том, что он был полон решимости лгать, чтобы получить значительные средства от Netflix, и лгать, чтобы все это скрыть».

Алена Миклашевская