С начала года на железной дороге в Москве погибли 19 зацеперов

С начала года в Москве погибли 19 зацеперов — на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 18 человек получили травмы. Большинство из них — несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Для борьбы с зацепингом сотрудники МЖД и правоохранительных органов проводят регулярные рейды на станциях, уроки безопасности в образовательных учреждениях, беседы с родителями и преподавателями, а также экскурсии на железнодорожные предприятия, отмечается в сообщении.

«Если ребенок носит обувь на толстой прорезиненной подошве, надевает балаклаву или платок, закрывающие лицо, держит в кармане изолирующие перчатки, одежда и ладони измазаны смазкой — это должно стать поводом для серьезного разговора»,— отметили в МЖД.