Основателя технопарка «Волга» попросили осудить на четыре года

Прокуратура попросила осудить учредителя ООО «Прано групп» (управляющая компания технопарка электроники «Волга» на Бору) Дмитрия Прудникова на четыре года колонии за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023 году он похитил 209,8 млн руб. субсидии из федерального бюджета, которую Минпромторг России выделил «Прано групп» на помощь в закупке оборудования.

Обвинение полагает, что управляющая компания заключила фиктивный договор на поставку комплекса оборудования для производства и подачи сжатого воздуха, его монтаж, пуско-наладку и обучение персонала. Компрессионная станция была приобретена компанией Дмитрия Прудникова «Промтехника Приволжье» (производит доильные роботы), и к концу 2023 года, когда была выделена федеральная субсидия, оборудование уже было смонтировано и работало. Поэтому сборка и наладка оборудования не понадобились, и это дало повод для прокурорской проверки.

Защита попросила оправдать Дмитрия Прудникова, считая, что никакого обмана с его стороны и фиктивных договоров не было. По словам адвоката, предприниматель заранее готовился к поставке оборудования из-за рубежа, на его закупку, монтаж и наладку ушло полтора года и в Минпромторге прекрасно знали об этом. Полученной субсидией организатор технопарка закрывал уже понесенные затраты на оборудование.

Кроме того, нельзя считать ущербом и суммой хищений 209,8 млн руб., если из нее бюджет перечислил компании только 150 млн руб., еще 59 млн софинансирования вложило само «Прано групп», а со сделки государству было уплачено почти 40 млн руб. в качестве НДС, отметил защитник. По мнению защиты, предпринимателя следует оправдать и освободить, чтобы вернуть Нижегородской области технопарк «Волга». «Если Прудникова отправят в исправительную колонию, все поймут, что в технопарк заходить опасно и окончательно уйдут из него. Проект станет токсичным. Если же Прудников вернется к ежедневному управлению компаниями, то резиденты потянутся в технопарк, будут восстановлены старые договоренности с предприятиями. Это миллиарды рублей инвестиций и сотни рабочих мест, в конечном счете это обернется и значительными доходами бюджета»,— заявил защитник Федор Куприянов.

Иван Сергеев