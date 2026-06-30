Архиепархия Сан-Франциско выплатит $395 млн по искам о насилии над детьми

Архиепархия католической церкви в Сан-Франциско согласилась выплатить $395 млн для урегулирования более 500 исков о сексуальном насилии над детьми. Как сообщает The Guardian, сумма будет выплачена пострадавшим от действий священнослужителей и церковных чиновников.

По условиям урегулирования архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне должен будет написать личное письмо с извинениями каждому из пострадавших. Архиепархия также проведет ряд реформ, направленных на обеспечение прозрачности деятельности и защиту детей. Например, церковь будет обязана опубликовать и регулярно обновлять список священников, обвиняемых в сексуальном насилии. При этом суд запретил архиепархии использовать соглашения о неразглашении, то есть жертвы насилия имеют право открыто рассказывать свои истории.

Соглашение достигнуто через три года после того, как архиепархия инициировала процедуру банкротства из-за большого количества исков. Все они касаются преступлений, совершенных несколько десятилетий назад, но в 2019 году власти Калифорнии временно отменили сроки давности по таким делам. После лавины исков в разных районах штата несколько архиепархий объявили о банкротстве. В 2024 году архиепархия Лос-Анджелеса в рамках аналогичного урегулирования согласилась выплатить пострадавшим от сексуального насилия рекордные для таких дел $800 млн.

Алена Миклашевская