Архиепархия Сан-Франциско выплатит $395 млн по искам о насилии над детьми
Архиепархия католической церкви в Сан-Франциско согласилась выплатить $395 млн для урегулирования более 500 исков о сексуальном насилии над детьми. Как сообщает The Guardian, сумма будет выплачена пострадавшим от действий священнослужителей и церковных чиновников.
По условиям урегулирования архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне должен будет написать личное письмо с извинениями каждому из пострадавших. Архиепархия также проведет ряд реформ, направленных на обеспечение прозрачности деятельности и защиту детей. Например, церковь будет обязана опубликовать и регулярно обновлять список священников, обвиняемых в сексуальном насилии. При этом суд запретил архиепархии использовать соглашения о неразглашении, то есть жертвы насилия имеют право открыто рассказывать свои истории.
Соглашение достигнуто через три года после того, как архиепархия инициировала процедуру банкротства из-за большого количества исков. Все они касаются преступлений, совершенных несколько десятилетий назад, но в 2019 году власти Калифорнии временно отменили сроки давности по таким делам. После лавины исков в разных районах штата несколько архиепархий объявили о банкротстве. В 2024 году архиепархия Лос-Анджелеса в рамках аналогичного урегулирования согласилась выплатить пострадавшим от сексуального насилия рекордные для таких дел $800 млн.
Урегулирование исков архиепархии Сан-Франциско на $395 млн является частью более широкой тенденции в США, где католическая церковь сталкивается с множеством обвинений в сексуальном насилии священнослужителей над детьми. Например, в Балтиморе представителей духовенства обвинили в сексуальном насилии над более чем 600 детьми. Эти преступления совершались на протяжении десятилетий, с 1940-х по 2002 год. Расследования выявили системную неспособность архиепископии защитить детей и факты сокрытия педофилии духовенством.
Подобные скандалы не ограничиваются США. В Португалии Конференция католических епископов также признала факты сексуального насилия священниками над 4815 детьми и уязвимыми взрослыми за последние 70 лет и выделила €1,6 млн на компенсации жертвам. В Польше Папа римский Франциск принял отставку двух епископов, Анджея Дзюбы и Анджея Дзеги, из-за их халатности в рассмотрении дел о сексуальном насилии священниками в отношении несовершеннолетних и сокрытия этих фактов.