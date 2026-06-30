Хинштейн рассказал Путину о выдаче 16 тыс. жилищных сертификатов в Курской области

Власти Курской области выдали более 16 тыс. сертификатов на новое жилье жителям региона, пострадавшим при атаках ВСУ. Общая по ним превышает 101 млрд руб. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам господина Хинштейна, власти постоянно выдают жилищные сертификаты. В целом в регионе реализуются 65 федеральных и региональных программ поддержки. Общая сумма, выделенная на эти меры из бюджетов, составила 248 млрд руб.

Губернатор также рассказал, что в создаваемой в регионе свободной экономической зоне инвесторы планируют реализовать семь крупных проектов. Объем потенциальных инвестиций, уточнил господин Хинштейн, превышает 245 млрд руб.

Выдача жилищных сертификатов жителям Курской области, пострадавшим при атаках ВСУ, началась в 2024 году. С сентября 2025 года можно использовать средства сертификата как на покупку, так и на строительство жилья.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте “Ъ” «Возвращенные».