Хинштейн рассказал Путину о выдаче 16 тыс. жилищных сертификатов в Курской области
Власти Курской области выдали более 16 тыс. сертификатов на новое жилье жителям региона, пострадавшим при атаках ВСУ. Общая по ним превышает 101 млрд руб. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам господина Хинштейна, власти постоянно выдают жилищные сертификаты. В целом в регионе реализуются 65 федеральных и региональных программ поддержки. Общая сумма, выделенная на эти меры из бюджетов, составила 248 млрд руб.
Губернатор также рассказал, что в создаваемой в регионе свободной экономической зоне инвесторы планируют реализовать семь крупных проектов. Объем потенциальных инвестиций, уточнил господин Хинштейн, превышает 245 млрд руб.
Выдача жилищных сертификатов жителям Курской области, пострадавшим при атаках ВСУ, началась в 2024 году. С сентября 2025 года можно использовать средства сертификата как на покупку, так и на строительство жилья.
Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте “Ъ” «Возвращенные».
Выдача жилищных сертификатов в Курской области началась в 2024 году, и почти сразу после этого столкнулась с проблемами: в ноябре 2024 года жители Суджанского и Большесолдатского районов проводили митинги, жалуясь на отсутствие помощи. Врио губернатора Александр Хинштейн в мае 2025 года выражал недовольство низкими темпами выдачи сертификатов. Ситуация усугублялась изначальным требованием, чтобы получатель потратил средства либо на покупку, либо на строительство жилья, однако с апреля 2025 года появилась возможность дробить сертификаты и использовать средства на обе цели. Также с сентября 2025 года появилась возможность тратить средства на строительство домов хозяйственным способом.
Правительство выделяло значительные средства на эти цели: в феврале 2025 года около 40 млрд руб. на ежемесячные выплаты и 6,6 млрд руб. на 1027 сертификатов. В декабре 2024 года было направлено 5,9 млрд руб. дополнительно, а в марте 2025 года — 6,6 млрд руб. на 1080 домовладений. К октябрю 2025 года Минстрой России выделил еще 13 млрд руб. для 1932 семей. Заявления на получение сертификатов принимаются в органах соцзащиты и МФЦ. Предусмотрено, что жители, чьё жильё было разрушено или признано непригодным из-за обстрелов, имеют право на безвозмездное получение сертификата, а те, кто проживал на оккупированных территориях, получают льготы.
Заботы жителей Курской области являются одним из приоритетов работы президента Владимира Путина. Он часто встречается с губернатором Александром Хинштейном для обсуждения вопросов восстановления региона и оказания помощи людям. Правительство РФ также одобрило выделение 2,5 млрд руб. на поддержку промышленных предприятий Курской области для возобновления выпуска продукции и обеспечения социальных гарантий граждан. Зампред правительства Марат Хуснуллин сообщал, что на восстановление инфраструктуры Курской области потребуется около двух лет, и подчеркивал, что выдача жилищных сертификатов вынужденным переселенцам является первоочередной задачей.