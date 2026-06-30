«Тамбов» оправдали ненадолго

Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора бывшему генеральному директору футбольного клуба (ФК) «Тамбов» Ольге Коноваловой. Весной ее признали невиновной в хищении почти 1 млн руб. областных субсидий, выделенных на подготовку к играм Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20, после которого ФК обанкротился. Обвинение считает, что экс-руководитель должна быть признана виновной в преступлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова

Фото: ФК «Тамбов» Бывший гендиректор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова

Фото: ФК «Тамбов»

Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор бывшей главе ФК «Тамбов» Ольге Коноваловой, которая была признана невиновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в середине апреля. Тогда Советский райсуд не нашел в ее действиях состава преступления и признал за ней право на реабилитацию. С решением не согласилась прокуратура, чье апелляционное представление было удовлетворено вышестоящей инстанцией.

Ольга Коновалова возглавляла ФК «Тамбов» последние три года его существования. Клуб появился в 2013 году, а через шесть лет стал победителем Футбольной национальной лиги, после чего два сезона выступал в РПЛ. В 2021-м «Тамбов» столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, которые привели к долгам по зарплате футболистов и последнему месту в турнирной таблице.

Руководство клуба объясняло ситуацию отказом областных властей спонсировать организацию, а чиновники утверждали, что причиной долгов «Тамбова» стали ошибки менеджмента.

В 2021 году клуб был признан банкротом. Представители «Тамбова» на старте процесса о несостоятельности оценивали объем долгов в 535 млн руб., из которых задолженность перед сотрудниками составила 165 млн руб., перед налоговой и поставщиками — 150 млн и 70 млн руб. соответственно. В тот же год следственные органы инициировали несколько уголовных дел о хищениях в отношении топ-менеджеров «Тамбова».

Региональное управление Следственного комитета вменило в вину Ольге Коноваловой мошенническое хищение более 700 тыс. руб., которые в 2019 году выделило региональное управление по физической культуре и спорту на организацию и проведение спортивных мероприятий. Деньги поступили на расчетный счет аффилированной с гендиректором компании ООО «Вездеходофф» «под видом оплаты питания спортсменов».

Услуги в действительности, по версии следствия, не оказывались, а субсидия была потрачена на обучение Ольги Коноваловой в Высшей школе экономики.

Сама Ольга Коновалова отрицала вину. По мнению ее защиты, следствию не удалось доказать хищение именно областных субсидий: в момент описанных в деле событий на счетах клуба находились собственные деньги, которые тратились на различные услуги.

Как рассказали “Ъ” в прокуратуре Тамбовской области, ведомство считает, что бывший гендиректор ФК должна быть признана виновной в преступлении. В прениях государственный обвинитель просил назначить ей условный срок лишения свободы.

В 2024 году Ольга Коновалова вместе с бывшим исполнительным директором клуба Павлом Худяковым были приговорены к условным срокам за хищение у ФК около 5 млн руб. в 2018–2020 годах. Тогда подсудимые признали вину и погасили ущерб.

Сергей Толмачев, Воронеж