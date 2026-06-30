«Яндекс» подтвердил сбой в работе некоторых сервисов

В работе сервисов «Яндекса» (MOEX: YDEX) во вторник произошел сбой. Пользователи сообщили, в том числе, о проблемах с загрузкой данных на странице «Яндекс Книг», «Яндекс Музыки», а также о нештатной работе почтового сервиса и поисковой системы.

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам, — подтвердили "Ъ" в "Яндексе". — Наши специалисты работают над устранением сложностей». Позднее в компании уточнили, что «все сервисы работают в штатном режиме».

Согласно данным Detector404, больше всего жалоб на работу сервисов «Яндекса» за последние сутки поступило из Московского региона, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей.