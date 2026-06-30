«Яндекс» подтвердил сбой в работе некоторых сервисов
В работе сервисов «Яндекса» (MOEX: YDEX) во вторник произошел сбой. Пользователи сообщили, в том числе, о проблемах с загрузкой данных на странице «Яндекс Книг», «Яндекс Музыки», а также о нештатной работе почтового сервиса и поисковой системы.
«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам, — подтвердили "Ъ" в "Яндексе". — Наши специалисты работают над устранением сложностей». Позднее в компании уточнили, что «все сервисы работают в штатном режиме».
Согласно данным Detector404, больше всего жалоб на работу сервисов «Яндекса» за последние сутки поступило из Московского региона, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей.
Сбои в работе сервисов «Яндекса» происходят регулярно. Например, 6 февраля 2023 года произошел масштабный сбой, затронувший поисковик, музыку, карты, «Кинопоиск», «Лавку», «Маркет», «Такси» и платформу «Дзен», причиной которого стал выход из строя граничного маршрутизатора. 28 сентября того же года технический сбой в сервисах «Яндекса» привел к ошибочным списаниям средств у пользователей, что компания объяснила технической ошибкой, но специалисты по кибербезопасности предполагали хакерскую атаку. В марте 2025 года Роскомнадзор сообщал о сбоях в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Музыка» из-за проблем в инфраструктуре «Яндекса», а позже в том же месяце сбой связывали с проблемами энергообеспечения одного из центров обработки данных компании.