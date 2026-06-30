В Монако заявили о возможном побеге подозреваемого во взрыве во Францию

Подозреваемый во взрыве в Монако, вероятно, покинул княжество и направился во Францию. Об этом рассказал государственный министр Монако Кристоф Мирман на пресс-конференции.

Министр отметил важность сотрудничества силовых структур Монако и Франции. По словам господина Мирмана, подозреваемого разыскивают при содействии Парижа. Телеканал BFMTV сообщил об участии полутора десятка сотрудников французского уголовного розыска в расследовании. С места преступления, судя по записям с камер видеонаблюдения, подозреваемый ушел пешком. Вечером 29 июня, выходя из многоквартирного дома, он оставил там рюкзак.

Nice-Matin со ссылкой на источники пишет, что пострадавшей при взрыве женщине ампутировали ноги. По информации издания, ее доставили в больницу Ниццы. Второй пострадавший, предположительно, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, получил ожоги и осколочные ранения. Личность третьего пострадавшего до сих пор не установлена. В статье указано, что у него ожоги и ушибы. В ноге пострадавшего, возможно, застрял болт от взрывного устройства.

«Пострадавший от ожогов и осколочных ранений в результате взрыва был сфотографирован в сознании на носилках. Гораздо более критическим было состояние сопровождавшей его женщины, личность которой в понедельник вечером оставалась неустановленной»,— указано в статье.

Взрыв в Монако случился 29 июня около 21:15 по местному времени (22:15 мск). Как уточняют власти, пострадали три человека — двое взрослых и ребенок. Кристоф Мирман назвал инцидент первым подобным случаем в истории княжества. Правительство княжества уточняло, что при ЧП взорвалась заминированная посылка. При этом генпрокурор страны Стефан Тибо отказался классифицировать произошедшее как теракт.