В Кемеровской области при ДТП с автобусом погиб один человек

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Кемеровской области. При аварии один человек погиб, 10 — пострадали, сообщило региональное ГУ МЧС.

ДТП случилось на трассе Р-255 в Мариинском районе у населенного пункта Раевка. По данным МЧС, произошло «лобовое столкновение». Для деблокировки транспорта привлекали четырех спасателей, на место также направлены скорая и полиция.

Областное МВД уточняет, что при въезде на перекресток водитель автобуса «НефАЗ» не пропустил грузовик. Среди пострадавших — оба водителя, погиб пассажир автобуса. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК; предусматривает до пяти лет лишения свободы).