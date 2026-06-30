Главе СКР доложат по делу о разбитой дороге в деревне Базаны в Удмуртии

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о разбитой дороге в удмуртской деревне Базаны. Об этом сообщает информационный центр ведомства. По заявлениям жителей, асфальтовое покрытие разрушают большегрузы деревообрабатывающего предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Удмуртии Фото: СУ СКР по Удмуртии

«Полотно от древесины и иных отходов не расчищается. В связи с этим граждане не могут беспрепятственно добраться до медицинских и социальных учреждений, проезд автомобилей экстренных служб также затруднен. Обращения в компетентные органы результатов не принесли»,— говорится в сообщении.

СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело. Поручение Александра Бастрыкина на контроле в центральном аппарате ведомства.

Напомним, главе СКР доложат о ходе уголовного дела о задержке компенсаций жильцам аварийного дома в селе Уральский в Удмуртии. Одна из стен дома стала разрушаться из-за смещения грунтовых пород.