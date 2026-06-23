Главе СКР доложат о задержке выплат жильцам аварийного дома в удмуртском селе

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о задержке выплат компенсаций жильцам аварийного дома в селе Уральский в Удмуртии. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Айдар Шарафутдинов, vk Фото: Айдар Шарафутдинов, vk Следующая фотография 1 / 2 Фото: Айдар Шарафутдинов, vk Фото: Айдар Шарафутдинов, vk

«В двухэтажном здании 1964 года постройки из-за смещения грунтовых пород стала разрушаться одна из стен, ввиду чего граждане были эвакуированы, а здание признано аварийным»,— говорится в сообщении. Это произошло в марте.

Жильцы дома, среди которых семьи участников СВО и семьи с детьми, сейчас арендуют или проживают у родственников. Обращения в компетентные органы не принесли результатов. СУ СКР по Удмуртии расследует уголовное дело.

Напомним, обрушение дома в селе Уральский произошло ночью с 13 по 14 марта. В маневренный фонд переехала одна женщина, остальные жильцы переехали к родственникам. После происшествия был укреплен фасад дома, проживающие забрали свои вещи и домашних животных. Заключение экспертизы о техническом состоянии здания не публиковалось.