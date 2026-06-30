«Россети Тюмень» направили 2,5 млн рублей на плановый ремонт подстанции в Белоярском районе Югры

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции в ХМАО-Югре. Энергообъект обеспечивает электроснабжение 1200 жителей сельского поселения Лыхма и ряда объектов газотранспортной инфраструктуры. На реализацию технических мероприятий компания направила порядка 2,5 млн рублей.

Специалисты выполнили ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА, линейного разъединителя и открытого распределительного устройства классом напряжения 110 кВ. Также энергетики провели техобслуживание более 30 единиц оборудования питающего центра, в том числе выключателей, трансформаторов тока, конденсаторов связи, систем обогрева и охлаждения. Комплекс плановых мероприятий завершился успешными высоковольтными испытаниями.

Профилактические работы выполнены в рамках производственной программы «Россети Тюмень», направленной на подготовку электросетевого комплекса ХМАО-Югры к периоду максимальных нагрузок на энергосистему.

АО «Россети Тюмень»