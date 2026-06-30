В Геленджике полиция изъяла почти полторы тонны домашнего алкоголя

Житель Геленджика хранил дома самодельное вино, коньяк и чачу общим объемом более 1,4 тыс. литров, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. Полиция ведет проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции.

Нелегальная алкогольная продукция, разлитая в пластиковые канистры, предназначалась для продажи в городе-курорте.

В августе 2025 года в Адлере произошло массовое отравление самодельной алкогольной продукцией, которая продавалась под видом домашней чачи на рынке «Казачий». По данным правоохранительных органов, от употребления суррогатного алкоголя скончались десять человек. Рынок «Казачий» в ходе следственных действий закрывался, затем торговые ряды возобновили работу.

Анна Перова, Краснодар