Андрей Беседин переизбран президентом Уральской ТПП

Андрей Беседин переизбран президентом Уральской торгово-промышленной палаты (Уральской ТПП) на новый пятилетний срок. Его кандидатуру единогласно поддержали делегаты отчетно-выборной конференции, состоявшейся 30 июня в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Беседин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Беседин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В конференции приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также руководители и представители региональных ТПП более чем из 20 субъектов страны, экспертных сообществ, дипломаты.

«У нас есть одно качество, которое может нравиться или не нравиться, но оно помогает нам расти и сохранять лидерские позиции и в регионе, и в системе ТПП – мы амбициозны и креативны. Мы любим необычные, иногда «нерешаемые» на первый взгляд задачи. И работая над ними, мы трансформируем, переплавляем наши амбиции в реальные дела на благо региона»— отметил Андрей Беседин, добавив, что впереди у палаты — большой объем работы.

Андрей Беседин родился в 1961 году. Окончил Уральский политехнический институт (УПИ) по специальностям «инженер металлург-сварщик» и «организация и управление промышленными предприятиями». С 1983 года работал в разных должностях на Уральском заводе химического машиностроения (УЗХМ). С 2001 по 2002 год занимал пост генерального директора предприятия. Был одним из основателей и генеральным директором объединения «УралПромОборудование». Занимает пост президента УТПП с 2011 года.

Уральская ТПП — бизнес-объединение, объединяющее 972 организации: от промышленных гигантов до субъектов МСП.

Полина Бабинцева