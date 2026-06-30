Армения и Азербайджан создадут единую базу данных пропавших без вести
Азербайджан и Армения будут обмениваться информацией о пропавших без вести в специальной базе. Граждане этих стран смогут делиться данными анонимно и «ни при каких обстоятельствах не будут нести ответственность».
Как сообщила гендиректор Международной комиссии по пропавшим без вести (МКП) Кэтрин Бомбергер, база данных будет основана на модели сотрудничества, использовавшейся в бывшей Югославии.
«Сегодня, несмотря на то, что с момента конфликта прошло много лет, правительства этого региона создали совместную рабочую группу по пропавшим без вести. Они также разработали общую базу данных, охватывающую нераскрытые дела, и обмениваются информацией через эту базу данных»,— пояснила госпожа Бомбергер на конференции о подходах к сотрудничеству в решении проблем пропавших без вести в Баку (цитата по агентству APA).
С 1990-х годов из-за боевых действий в Нагорном Карабахе без вести пропали 993 этнических армянина. По данным Азербайджана, за время конфликта так и не были найдены тела около 4 тыс. человек. Поиск и идентификация останков осложняются, поскольку полной информации о захоронениях нет.
Власти Армении проявляют заинтересованность в выяснении судеб пропавших без вести граждан и считают этот вопрос очень важным. В 2020 году межведомственная комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести предлагала Азербайджану активизировать сотрудничество. Однако, несмотря на то, что с 2020 года Армения передала Азербайджану материалы о местах нахождения тел азербайджанцев, погибших как осенью 2020 года, так и в 90-е, вопрос об обмене телами или информацией оставался нерешенным. Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян в феврале 2024 года также заявлял, что многие гуманитарные вопросы до сих пор не решены, и Армения ожидает усилий от России по возвращению армянских пленных из Азербайджана и сохранению культурного наследия. На фоне этих событий премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре 2023 года подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном.