Армения и Азербайджан создадут единую базу данных пропавших без вести

Азербайджан и Армения будут обмениваться информацией о пропавших без вести в специальной базе. Граждане этих стран смогут делиться данными анонимно и «ни при каких обстоятельствах не будут нести ответственность».

Как сообщила гендиректор Международной комиссии по пропавшим без вести (МКП) Кэтрин Бомбергер, база данных будет основана на модели сотрудничества, использовавшейся в бывшей Югославии.

«Сегодня, несмотря на то, что с момента конфликта прошло много лет, правительства этого региона создали совместную рабочую группу по пропавшим без вести. Они также разработали общую базу данных, охватывающую нераскрытые дела, и обмениваются информацией через эту базу данных»,— пояснила госпожа Бомбергер на конференции о подходах к сотрудничеству в решении проблем пропавших без вести в Баку (цитата по агентству APA).

С 1990-х годов из-за боевых действий в Нагорном Карабахе без вести пропали 993 этнических армянина. По данным Азербайджана, за время конфликта так и не были найдены тела около 4 тыс. человек. Поиск и идентификация останков осложняются, поскольку полной информации о захоронениях нет.

Лусине Баласян