Аэропорт «Победилово» в Кирове возобновит работу после ремонта с 1 июля

Взлетно-посадочная полоса аэропорта «Победилово» полностью обновлена, с 1 июля воздушная гавань начнет работать в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов на оперативном совещании, передает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Работы стартовали 4 мая и были выполнены в сжатые сроки благодаря федеральному финансированию — порядка 2 млрд рублей. Капремонт позволит повысить безопасность полетов на ближайшие десятилетия.

Как отмечал Александр Соколов в интервью «Ъ Волга-Урал», из-за двухмесячного простоя аэропорта, связанного с ремонтом взлетно-посадочной полосы, в 2026 году в регионе не ожидается резкого роста туристического потока. Основной прирост начнется в 2027 году. К 2030 году регион планирует увеличить турпоток до 2 млн человек.

Влас Северин