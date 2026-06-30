НАТО по-турецки

Евро-атлантические союзники завершают подготовку к ежегодному саммиту НАТО, который откроется 7 июля в Анкаре в условиях острого раскола по Ирану и Украине и нерешенного вопроса о сохранении прежнего лидерства США в альянсе. В преддверии саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в программном выступлении призвал к выработке новых подходов к региональной и международной безопасности и поиску мира на Украине путем переговоров. Главную интригу в Анкаре будет составлять вопрос о том, смогут ли европейские гости Эрдогана навязать ему альтернативную повестку отказа от диалога с Москвой и наращивания военной помощи Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступая в Стамбуле перед спикерами парламентов стран—членов НАТО, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ясно дал понять, что, в отличие от ряда европейских лидеров, делающих ставку на военную поддержку Украины, он считает переговоры единственно возможным путем к миру

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Turkiye Presidency / Anadolu / Getty Images Выступая в Стамбуле перед спикерами парламентов стран—членов НАТО, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ясно дал понять, что, в отличие от ряда европейских лидеров, делающих ставку на военную поддержку Украины, он считает переговоры единственно возможным путем к миру

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Turkiye Presidency / Anadolu / Getty Images

Приближение ежегодного, 36-го саммита НАТО, который пройдет 7–8 июля в Анкаре, первыми почувствовали жители шестимиллионной турецкой столицы, на этой неделе перешедшей на усиленный режим безопасности. Как сообщил «РИА Новости» источник в турецком правительстве, в обеспечении безопасности саммита будет задействовано более 55 тыс. полицейских.

В то время как главным вызовом для турецких силовиков остается обеспечение безопасности участников саммита НАТО, в задачу высшего политического руководства страны входит устранение множественных трещин в фундаменте евро-атлантических отношений, которые после предыдущего саммита альянса в Гааге стали еще более глубокими.

«Не думаю, что я поехал бы на саммит НАТО, если бы не тот факт, что его проводит президент Эрдоган. Ради большинства людей я бы не поехал»,— откровенно признался в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне президент Трамп, выразив разочарование в связи с тем, что союзники по альянсу не оказали помощи США во время конфликта с Ираном.

В этой крайне непростой для альянса ситуации свое видение того, какие вопросы в этом году должны стать приоритетными для западных союзников, президент Эрдоган изложил 29 июня в своей программной речи в Стамбуле на обеде в честь спикеров парламентов стран—членов НАТО.

«Евро-атлантическая безопасность переживает исторический переломный момент. Войны, кризисы, терроризм и нелегальная миграция на восточных и юго-восточных границах нашего альянса требуют переосмысления нашего понимания безопасности»,— заявил турецкий лидер.

По мнению президента Эрдогана, «Турция лучше всего понимает дух новой эпохи». «Имея сухопутную границу протяженностью более 1,8 тыс. км с кризисными регионами, Турция благодаря своей сильной армии, современным военным возможностям и развитой оборонной промышленности уже более 70 лет находится в авангарде союзников, вносящих вклад в безопасность НАТО»,— отметил он.

На украинском кризисе турецкий хозяин предстоящего саммита НАТО остановился более подробно.

«Хочу особо подчеркнуть, что в ближайший период мы должны добиться результатов в урегулировании российско-украинской войны посредством диалога. Будучи союзником, способным вести диалог с обеими сторонами, инициирующим плодотворные процессы и заслужившим доверие обеих сторон за счет своей справедливой позиции, мы будем и впредь активно способствовать мирным усилиям»,— заверил турецкий лидер.

Еще одним подтверждением того, что тема Украины займет центральное место на саммите НАТО, стала прозвучавшая в тот же день в Стамбуле весьма смелая речь спикера парламента Турции Нумана Куртулмуша на саммите парламентов стран НАТО.

Начав свое выступление с напоминания о прошедших в Стамбуле весной 2022 года и завершившихся безрезультатно российско-украинских мирных переговорах, спикер турецкого парламента обвинил западных союзников в срыве миротворческой миссии своей страны. «В этом же здании в нескольких сотнях метров отсюда проходили переговоры российской и украинской делегаций, они тогда подписали черновики почти финальной версии мирного соглашения. К сожалению, тогда соглашение не было подписано на фоне имевшихся на тот момент обстоятельств и из-за ряда стран, не желавших мира»,— признал Куртулмуш.

Весной 2022 года Россия и Украина в Стамбуле были близки к заключению мирных договоренностей, однако вмешавшийся в мирный процесс тогдашний британский премьер Борис Джонсон лично запретил президенту Зеленскому заключать мирное соглашение с Москвой.

Против его подписания также выступила и Франция.

Срыв стамбульского мирного процесса остается глубоко засевшей занозой для турецкого руководства, которое, судя по последним заявлениям, не преминет напомнить об этом союзникам на саммите альянса в Анкаре и предпримет попытку вернуть себе лидерство в мирном процессе после наметившегося отхода США от «духа Анкориджа» и прекращения российско-украинских переговоров при посредничестве Вашингтона.

Учитывая, что гостями президента Эрдогана помимо согласившегося почтить его своим присутствием в Анкаре Дональда Трампа станет большая группа европейских лидеров, главную интригу предстоящего саммита НАТО будет составлять вопрос о том, смогут ли европейские участники навязать турецкому хозяину встречи свою альтернативную повестку по Украине.

Накануне саммита в Анкаре уходящий британский премьер Кир Стармер провел в Лондоне переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Как сообщила по итогам встречи канцелярия британского премьера, стороны «обсудили укрепление международной поддержки Украины и ожидания от предстоящего саммита НАТО».

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на переговорах в Вашингтоне высказались за «поддержку прочного мира на Украине».

Это не помешало постпреду США при НАТО Мэттью Уитакеру напомнить о том, что Соединенные Штаты уже получили более $6 млрд за счет поставок оружия Украине через европейских союзников в рамках инициативы PURL.

«Мы продаем американское оружие через программу PURL, европейцы его покупают и передают Украине. По этой программе мы будем продолжать активную работу в этом направлении»,— заверил Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

По информации газеты Corriere della Sera, ссылающейся на источники в Брюсселе, на саммите в Анкаре члены альянса выделят Украине в качестве дополнительной военной помощи лишь $10–12 млрд, что в четыре раза меньше, чем суммы, направлявшиеся Киеву по итогам прошлых двух саммитов НАТО.

По оценке газеты, перед саммитом в Анкаре появились признаки «резкого замедления» поддержки Украины «из-за недостатка американской помощи».

«Ожидается, что свежие фонды — средства, выделенные в дополнение к уже согласованным в рамках других форматов или саммитов,— не превысят $10–12 млрд»,— отмечает издание.

Сергей Строкань