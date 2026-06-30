Telegraph: страны Персидского залива хотят заключить сделку с Ираном без участия США

Оман, Катар и Саудовская Аравия стремятся договориться с Ираном об урегулировании ситуации в регионе без участия в этом процессе США, пишет The Daily Telegraph. Газета сообщает, что уже прошли первые переговоры между Ираном и Оманом, затем между Оманом и Катаром, между Ираном и Саудовской Аравией и между Катаром и Саудовской Аравией. По данным издания, на переговорах обсуждались вопросы восстановления движения через Ормузский пролив и финансовой помощи Ирану в обмен на уступки в сфере безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Доверие к США значительно снизилось»,— пояснила изданию сотрудница Ближневосточного института Гонул Тол. По ее словам, в странах Персидского залива распространено мнение, что им нужно самим достичь взаимопонимания с Ираном, «так что не будет ничего удивительного в том, если эти страны действительно заключат собственную сделку».

По данным газеты, на переговорах обсуждается схема некоего «сервисного сбора», который должен покрыть издержки на разминирование Ормузского пролива, снижение ущерба окружающей среде, на оплату портовых сборов или страховку. И хотя администрацию Трампа любой вариант со сборами категорически не устроит, отмечает издание, но у стран Персидского залива нет выбора: либо они будут платить, либо их судам будут грозить удары со стороны Ирана. Как вариант, страны залива готовы предложить Ирану инвестиции в его экономику в обмен на ряд уступок, таких как ограничение количества ракет в арсенале, прекращение поддержки прокси-группировок и т. п.

Алена Миклашевская