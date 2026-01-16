Самарский активист, осужденный за призывы к террору, обжаловал приговор

Активист из Самары Андрей Шабанов, который был признан виновным в призывах к терроризму через интернет (ч. 2 ст. 205.2, п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ), подал жалобу на приговор. Она будет рассмотрена в апелляционном военном суде в подмосковной Власихе. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Активиста задержали в марте 2024 года после поста в интернете о действиях армии РФ. После этого Андрея Шабанова арестовали, и он неоднократно пытался оспорить свое содержание под стражей, но безуспешно.

В феврале 2025 года Центральный окружной военный суд приговорил активиста к шести годам колонии и запретил ему администрировать сайты в течение трех лет. Об Андрее Шабанове известно, что он состоит в Либертарианской партии. Он инвалид второй группы, до ареста работал музыкантом и обеспечивал себя и неработающую мать.

Георгий Портнов