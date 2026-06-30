Житель Липецкой области пытался поджечь врача в поликлинике

В Елецком районе Липецкой области 60-летнего местного жителя заключили под стражу за покушение на убийство врача поликлиники в селе Красное. Следствие считает, что фигурант облил женщину бензином из пластиковой бутылки и попытался поджечь горючую жидкость спичкой. Его действия были пресечены пациентом поликлиники. Об этом рассказали в региональном СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 26 июня 2026 года обвиняемый, «испытывая личную неприязнь к врачу поликлиники в селе Красное, пришел в ее служебный кабинет, где, реализуя умысел на убийство, облил женщину бензином из пластиковой бутылки».

Действия квалифицировали как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Задержанный дал признательные показания по существу предъявленного обвинения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что Липецкий областной суд рассматривает уголовное дело в отношении 59-летнего бывшего сотрудника УФСИН Олега Сбродова и его подельников. Фигурантов обвиняют в мошенничестве с недвижимостью на сумму более 14 млн руб. По версии следствия, в течение восьми лет они занимались отъемом жилья одиноких граждан и лиц, злоупотреблявших алкоголем. Самому Сбродову вменяют убийства — спаивание жертв до алкогольной комы и смерти. Следствие считает, что он причастен к гибели минимум семи человек.

Денис Данилов