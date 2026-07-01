Лето на арене

С наступлением лета многие музыкальные театры Италии переносят спектакли на открытые площадки. Это хороший повод рассказать о самой древней, вместительной и, как мне кажется, романтичной из них — Арене ди Верона. Этим материалом «Коммерсантъ Стиль» продолжает цикл публикаций о прославленных оперных театрах Италии.

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Малый Колизей, как ее иногда называют, старше своего знаменитого римского аналога. Арена ди Верона была возведена в 30–40-е годы нашей эры. Уже тогда ее состоящий из четырех эллиптических колец амфитеатр, вмещавший 30 тыс. зрителей, был предназначен для массовых зрелищ. Таковыми во времена Римской империи являлись гладиаторские бои, состязания с дикими животными и прочая демонстрация боевых искусств. В Средние века на смену им пришли рыцарские турниры и фестивали, позже народ стали развлекать сожжениями еретиков и публичными казнями.

Закат античности не лучшим образом сказался на внешнем виде амфитеатра. Он превратился в карьер для добычи строительных материалов. Мрамор, которым были облицованы стены, пошел на строительство дворцов для новой знати, а арки, через которые зрители проходили на арену, были приспособлены беднотой под жилье. Деградации амфитеатра способствовала и сама природа — землетрясение 1117 года практически полностью разрушило внешнее кольцо Арены. От него остался только один фрагмент, получивший название Крыло и являющийся ныне символом Вероны.

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Несмотря на все бедствия, которые пришлось пережить Арене ди Верона, в наше время она считается одним из наилучших памятников античной архитектуры, соответствующих первоначальному замыслу. Стремление вернуть амфитеатру прежний вид началось еще в эпоху Возрождения с ее почитанием античности. Ареной восхищались художники и поэты, ее изучали архитекторы и археологи. Уже в 1570 году началось восстановление зрительских трибун. С тех пор восстановительные и поддерживающие работы не прекращаются. В 2000 году Арена ди Верона вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя мировая слава пришла к памятнику двумя веками раньше, когда веронский амфитеатр стал обязательным пунктом гран-туров, как называли в XIX веке паломничества на Апеннины почитателей искусства и просто образованной и состоятельной публики.

В 1822 году Верона, входившая тогда в состав Австрийской империи, принимала конгресс Священного союза, на котором присутствовали русский император Александр I, австрийский император Франц II, прусский король Фридрих Вильгельм III и другие европейские монархи. В честь этого события на Арене было показано торжественное представление с элементами оперы и балета, которое так и называлось — «Священный союз». Музыку к этому действу сочинил Джоаккино Россини, а текст — его постоянный либреттист Гаэтано Росси. Представление вошло в историю как первый оперный спектакль, показанный на подмостках Арены ди Верона.

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Следующий важный шаг в этом направлении был сделан в 1913 году, когда в античном амфитеатре была поставлена опера Джузеппе Верди «Аида», и таким образом было отмечено столетие великого итальянского композитора. «Аида», для масштабной постановки которой монументальная Арена ди Верона подходит как нельзя лучше, стала визитной карточкой и обязательной программой летних оперных фестивалей, которые с тех пор проводятся здесь ежегодно, за исключением лет Первой и Второй мировых войн и пандемии.

Современная Арена способна приять 15 тыс. зрителей, которые рассаживаются не только на каменных трибунах (опытные зрители приносят с собой подушки), но и в гораздо более удобных креслах, установленных на самой превращенной в партер арене. Цены на места в партер в разы выше, но настоящий дух античного театра вы почувствуете на этих, не слишком удобных ступенях.

В этом году фестиваль проводит свой 103-й сезон. За эти годы на арене перебывали практически все мировые оперные знаменитости. Здесь состоялся итальянский дебют Марии Каллас, исполнившей в 1947 году партию Джоконды в одноименной опере Амилькаре Понкьелли. В разные годы на арене выступали Джузеппе ди Стефано, Тито Гобби, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Рената Тебальди, Владимир Атлантов, Евгений Нестеренко, Анатолий Соловьянинов, Анна Нетребко. Начиная с 2019 года, когда примадонна дебютировала на этой престижной площадке в партии Леоноры в опере Джузеппе Верди «Трубадур», она остается постоянной участницей летних фестивалей. Нетребко исполняла тут заглавные партии в «Травиате», «Тоске» и неоднократно в «Аиде». Особенно важной была «Аида» с ее участием в 2023 году, когда фестиваль отмечал свое столетие и по традиции открывался этой оперой Верди. Партию Радамеса исполнил Юсиф Эйвазов, постановку оперы осуществил известный итальянский оперный режиссер Стефано Пода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Опера «Аида», Анна Нетребко Фото: www.arena.it Опера «Аида», Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов Фото: www.arena.it Опера «Аида» Фото: www.arena.it Опера «Травиата» Фото: www.arena.it Опера «Травиата» Фото: www.arena.it Опера «Нобукко» Опера «Нобукко» Фото: www.arena.it Следующая фотография 1 / 7 Опера «Аида», Анна Нетребко Фото: www.arena.it Опера «Аида», Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов Фото: www.arena.it Опера «Аида» Фото: www.arena.it Опера «Травиата» Фото: www.arena.it Опера «Травиата» Фото: www.arena.it Опера «Нобукко» Опера «Нобукко» Фото: www.arena.it

В этом году «божественная Анна», как ее величают организаторы фестиваля, вновь выйдет на арену в партии Аиды, ее партнером вновь будет Юсиф Эйвазов. На этот раз речь идет об «Аиде» в легендарной постановке Франко Дзеффирелли. В ходе нынешнего фестиваля зрители увидят две различные режиссерские версии этого шедевра. Та, что открывает сезон, идет в новой постановке Стефано Поды. Монументальная режиссура Дзеффирелли выбрана в этом сезоне и для «Турандот» Джакомо Пуччини — таким образом организаторы решили отметить столетие этой оперы.

Необычной обещает быть в нынешнем сезоне и «Травиата» Верди: она готовилась в тесном сотрудничестве с легендарным парижским кабаре «Мулен Руж».

Кроме великих опер, зрителей ждет выступление кумира итальянцев, солиста миланского оперного театра «Ла Скала» Роберто Болле, а также танцевальная композиция в стиле сиртаки Zobra il greco. Этот спектакль легендарного Микиса Теодоракиса впервые был поставлен на Арене ди Верона в 1988 году, заглавную партию в нем исполнил Владимир Васильев.

Помимо летнего музыкального фестиваля, на Арене ди Верона проходит много других шоу. Рассказать обо всех, отметим два.

8 и 9 ноября 2012 года здесь состоялись сольные концерты Адриано Челентано. Это было незабываемое шоу, когда Арена пела и плясала под хиты любимого певца. Как предполагали многие, эти концерты оказались последними публичными выступлениями Челентано.

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В феврале нынешнего года здесь состоялась церемония закрытия зимних Олимпийских игр и открытие Паралимпиады. Правда для того, чтобы принять эти шоу, старинной площадке пришлось поступиться именем: в дни проведения мероприятий она официально называлась Verona Olimpic Arena.

Елена Пушкарская