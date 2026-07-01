Лето на арене
Античный театр в Вероне принимает ежегодный оперный фестиваль
С наступлением лета многие музыкальные театры Италии переносят спектакли на открытые площадки. Это хороший повод рассказать о самой древней, вместительной и, как мне кажется, романтичной из них — Арене ди Верона. Этим материалом «Коммерсантъ Стиль» продолжает цикл публикаций о прославленных оперных театрах Италии.
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Малый Колизей, как ее иногда называют, старше своего знаменитого римского аналога. Арена ди Верона была возведена в 30–40-е годы нашей эры. Уже тогда ее состоящий из четырех эллиптических колец амфитеатр, вмещавший 30 тыс. зрителей, был предназначен для массовых зрелищ. Таковыми во времена Римской империи являлись гладиаторские бои, состязания с дикими животными и прочая демонстрация боевых искусств. В Средние века на смену им пришли рыцарские турниры и фестивали, позже народ стали развлекать сожжениями еретиков и публичными казнями.
Закат античности не лучшим образом сказался на внешнем виде амфитеатра. Он превратился в карьер для добычи строительных материалов. Мрамор, которым были облицованы стены, пошел на строительство дворцов для новой знати, а арки, через которые зрители проходили на арену, были приспособлены беднотой под жилье. Деградации амфитеатра способствовала и сама природа — землетрясение 1117 года практически полностью разрушило внешнее кольцо Арены. От него остался только один фрагмент, получивший название Крыло и являющийся ныне символом Вероны.
Несмотря на все бедствия, которые пришлось пережить Арене ди Верона, в наше время она считается одним из наилучших памятников античной архитектуры, соответствующих первоначальному замыслу. Стремление вернуть амфитеатру прежний вид началось еще в эпоху Возрождения с ее почитанием античности. Ареной восхищались художники и поэты, ее изучали архитекторы и археологи. Уже в 1570 году началось восстановление зрительских трибун. С тех пор восстановительные и поддерживающие работы не прекращаются. В 2000 году Арена ди Верона вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя мировая слава пришла к памятнику двумя веками раньше, когда веронский амфитеатр стал обязательным пунктом гран-туров, как называли в XIX веке паломничества на Апеннины почитателей искусства и просто образованной и состоятельной публики.
В 1822 году Верона, входившая тогда в состав Австрийской империи, принимала конгресс Священного союза, на котором присутствовали русский император Александр I, австрийский император Франц II, прусский король Фридрих Вильгельм III и другие европейские монархи. В честь этого события на Арене было показано торжественное представление с элементами оперы и балета, которое так и называлось — «Священный союз». Музыку к этому действу сочинил Джоаккино Россини, а текст — его постоянный либреттист Гаэтано Росси. Представление вошло в историю как первый оперный спектакль, показанный на подмостках Арены ди Верона.
Следующий важный шаг в этом направлении был сделан в 1913 году, когда в античном амфитеатре была поставлена опера Джузеппе Верди «Аида», и таким образом было отмечено столетие великого итальянского композитора. «Аида», для масштабной постановки которой монументальная Арена ди Верона подходит как нельзя лучше, стала визитной карточкой и обязательной программой летних оперных фестивалей, которые с тех пор проводятся здесь ежегодно, за исключением лет Первой и Второй мировых войн и пандемии.
Современная Арена способна приять 15 тыс. зрителей, которые рассаживаются не только на каменных трибунах (опытные зрители приносят с собой подушки), но и в гораздо более удобных креслах, установленных на самой превращенной в партер арене. Цены на места в партер в разы выше, но настоящий дух античного театра вы почувствуете на этих, не слишком удобных ступенях.
В этом году фестиваль проводит свой 103-й сезон. За эти годы на арене перебывали практически все мировые оперные знаменитости. Здесь состоялся итальянский дебют Марии Каллас, исполнившей в 1947 году партию Джоконды в одноименной опере Амилькаре Понкьелли. В разные годы на арене выступали Джузеппе ди Стефано, Тито Гобби, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Рената Тебальди, Владимир Атлантов, Евгений Нестеренко, Анатолий Соловьянинов, Анна Нетребко. Начиная с 2019 года, когда примадонна дебютировала на этой престижной площадке в партии Леоноры в опере Джузеппе Верди «Трубадур», она остается постоянной участницей летних фестивалей. Нетребко исполняла тут заглавные партии в «Травиате», «Тоске» и неоднократно в «Аиде». Особенно важной была «Аида» с ее участием в 2023 году, когда фестиваль отмечал свое столетие и по традиции открывался этой оперой Верди. Партию Радамеса исполнил Юсиф Эйвазов, постановку оперы осуществил известный итальянский оперный режиссер Стефано Пода.
В этом году «божественная Анна», как ее величают организаторы фестиваля, вновь выйдет на арену в партии Аиды, ее партнером вновь будет Юсиф Эйвазов. На этот раз речь идет об «Аиде» в легендарной постановке Франко Дзеффирелли. В ходе нынешнего фестиваля зрители увидят две различные режиссерские версии этого шедевра. Та, что открывает сезон, идет в новой постановке Стефано Поды. Монументальная режиссура Дзеффирелли выбрана в этом сезоне и для «Турандот» Джакомо Пуччини — таким образом организаторы решили отметить столетие этой оперы.
Необычной обещает быть в нынешнем сезоне и «Травиата» Верди: она готовилась в тесном сотрудничестве с легендарным парижским кабаре «Мулен Руж».
Кроме великих опер, зрителей ждет выступление кумира итальянцев, солиста миланского оперного театра «Ла Скала» Роберто Болле, а также танцевальная композиция в стиле сиртаки Zobra il greco. Этот спектакль легендарного Микиса Теодоракиса впервые был поставлен на Арене ди Верона в 1988 году, заглавную партию в нем исполнил Владимир Васильев.
Помимо летнего музыкального фестиваля, на Арене ди Верона проходит много других шоу. Рассказать обо всех, отметим два.
8 и 9 ноября 2012 года здесь состоялись сольные концерты Адриано Челентано. Это было незабываемое шоу, когда Арена пела и плясала под хиты любимого певца. Как предполагали многие, эти концерты оказались последними публичными выступлениями Челентано.
В феврале нынешнего года здесь состоялась церемония закрытия зимних Олимпийских игр и открытие Паралимпиады. Правда для того, чтобы принять эти шоу, старинной площадке пришлось поступиться именем: в дни проведения мероприятий она официально называлась Verona Olimpic Arena.