«Белгородский хладокомбинат» вложил 10 млн в выпуск мороженого для «Магнита»

«Белгородский хладокомбинат» (крупнейший производитель мороженого в регионе) инвестировал 10 млн руб. в запуск производственной линии по выпуску мороженого для «Магнита». Ее мощность позволит создавать до 150 т продукции в месяц. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первая партия в объеме 500 тыс. поступит в 20 тыс. магазинов сети в июле. Производство организовано на мощностях хладокомбината в рамках стратегического сотрудничества, которое стороны развивают с 2024 года.

По данным Rusprofile, АО «Белгородский хладокомбинат» зарегистрировано в Белгороде в апреле 1994 года. Основной вид деятельности — производство мороженого. Генеральный директор — Георгий Бузиашвили. Учредители скрыты. В 2025 году выручка компании составила 1,9 млрд, чистая прибыль — 40 млн руб.

Мороженое под торговыми марками «Магнита» уже производится на мощностях партнерских предприятий в нескольких регионах России, в том числе в Белгородской области.

В 2025 году прибыль «Белгородского хладокомбината» сократилась на 40%. Выручка предприятия при этом выросла на 3%.

Кабира Гасанова