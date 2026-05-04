Прибыль белгородского производителя мороженого упала в 2025-м до 40 млн рублей

По итогам 2025 года чистая прибыль АО «Белгородский хладокомбинат» (крупнейший производитель мороженого в регионе) сократилась на 40% — с 67 млн до 40 млн руб. Выручка предприятия, напротив, выросла на 3% — с 1,8 млрд до 1,9 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Активы предприятия выросли на 8% — с 1 млрд до 1,1 млрд руб. Внеоборотные активы увеличились на 17% — с 758 млн до 886 млн руб., в то время как оборотные активы сократились на 14% — с 292 млн до 253 млн руб.

Себестоимость продаж общества увеличилась на 4% — с 1,6 млрд до 1,7 млрд руб. Прибыль от продаж, напротив, сократилась на 19% — с 93 млн до 76 млн руб., а прибыль до налогообложения — на 38%, с 93 млн до 58 млн руб.

Дебиторская задолженность хладокомбината снизилась на 66% — со 138 млн до 47 млн руб., а кредиторская — на 8%, со 103 млн до 94 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Белгородский хладокомбинат» зарегистрировано в Белгороде в 1994 году. Основной вид деятельности — производство мороженого. Гендиректор — Георгий Бузиашвили. Согласно отчетности компании, уставный капитал АО составляет 112 164 руб., он разделен на 84 123 обыкновенные акции и 28 041 привилегированную. Владельцем 24,51% акций является гендиректор общества Георгий Бузиашвили, 24,86% — у члена совета директоров Ольги Кулешовой. Остальные акции распределены между физлицами, пакет каждого из них не превышает 6,2%.

В 2022 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Белгородский хладокомбинат» не смог отстоять права на товарный знак «Я люблю Воронеж».

Егор Якимов