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Акционеры НМТП утвердили дивиденды за 2025 год на 21,5 млрд рублей

Акционеры «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП) на годовом собрании 30 июня одобрили дивиденды за 2025 год в размере 1,1448 руб. на акцию, передает «Интерфакс». На выплаты направят 21,46 млрд руб.

Закрытие реестра — 13 июля. Выплаты номинальным держателям пройдут с 14 по 27 июля. Остальным акционерам — до 17 августа.

Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2025 году выросла на 7%, до 40,6 млрд руб., выручка — до 76,5 млрд руб. НМТП — одна из крупнейших стивидорных групп с активами в Новороссийске, Приморске и Балтийске. Крупнейший акционер — «Транснефть», государству принадлежит 20% акций.

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