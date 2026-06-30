Суд обязал мэрию Сочи привести в порядок площадки для сбора мусора
Центральный райсуд Сочи признал незаконным «бездействие городской администрации, которая в должной мере не обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей и отдыхающих при организации вывоза мусора». Объединенная пресс-служба судов региона сообщает, что мэрия города по решению суда должна привести в порядок контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов.
Иск к городской администрации был подан территориальным управлением Роспотребнадзора. В управлении обратили внимание на значительный рост числа обращений граждан в связи с антисанитарным состоянием площадок для накопления мусора. Жители Сочи и отдыхающие жалуются на несвоевременный вывоз отходов и захламление площадок, что приводит к нашествию насекомых и грызунов. Отходы попадают в ливневые сточные воды, а затем на водосборную территорию рек. Оттуда вода поступает в водопровод, что создает угрозу для здоровья населения.
Суд согласился с доводами Роспотребнадзора и обязал городскую администрацию оборудовать контейнерные площадки покрытием для отведения сточных вод, разместить контейнеры для раздельного сбора мусора, обеспечить уборку площадок. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.
Проблемы с санитарно-ээпидемиологическим благополучием характерны не только для Сочи. По данным Роспотребнадзора, подобные нарушения регулярно выявляются в разных регионах. Например, в Санкт-Петербурге за 2022 год 39,9% обращений касались нарушений в этой сфере. В Казани также было возбуждено уголовное дело из-за грубых нарушений санитарных норм в мясном цехе, создавших угрозу здоровью населения. В целом, вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия охватывают широкий круг проблем, включая загрязнение почвы, обращение с отходами, состояние атмосферного воздуха и качество питьевой воды.
Ситуация с мусором в регионах России часто приводит к конфликтным ситуациям. Например, в Новороссийске власти угрожали регоператору санкциями из-за несвоевременного вывоза мусора и более 1 тыс. жалоб от жителей на санитарное состояние контейнерных площадок. В Махачкале городская администрация также столкнулась с ухудшением санитарного состояния из-за сложностей с вывозом ТКО.