Суд обязал мэрию Сочи привести в порядок площадки для сбора мусора

Центральный райсуд Сочи признал незаконным «бездействие городской администрации, которая в должной мере не обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей и отдыхающих при организации вывоза мусора». Объединенная пресс-служба судов региона сообщает, что мэрия города по решению суда должна привести в порядок контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов.

Иск к городской администрации был подан территориальным управлением Роспотребнадзора. В управлении обратили внимание на значительный рост числа обращений граждан в связи с антисанитарным состоянием площадок для накопления мусора. Жители Сочи и отдыхающие жалуются на несвоевременный вывоз отходов и захламление площадок, что приводит к нашествию насекомых и грызунов. Отходы попадают в ливневые сточные воды, а затем на водосборную территорию рек. Оттуда вода поступает в водопровод, что создает угрозу для здоровья населения.

Суд согласился с доводами Роспотребнадзора и обязал городскую администрацию оборудовать контейнерные площадки покрытием для отведения сточных вод, разместить контейнеры для раздельного сбора мусора, обеспечить уборку площадок. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Анна Перова, Краснодар