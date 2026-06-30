Предложение аренды квартир в Челябинске выросло на 29% за месяц

В мае 2026 года выбор среди недвижимости для долгосрочной аренды в Челябинске увеличился на 29% по сравнению с апрелем. Данные приводит «Авито Недвижимость».

Наибольший рост зафиксирован в сегменте студий — количество предложений увеличилось на 36%. Среди однокомнатных квартир — на 35%, двухкомнатных — на 25%. Спрос на аренду жилья в Челябинске, в свою очередь, увеличился на 6%. В сегменте однокомнатных квартир интерес вырос на 9%, двухкомнатных — 14%, студий — 2%.

Средняя арендная ставка в Челябинске составила 25 тыс. руб. Показатель снизился на 1% в сравнении с маем 2025 года.

«В мае рынок долгосрочной аренды показал умеренный рост активности: спрос по сравнению с апрелем увеличился на 2%, а предложение остается достаточно высоким, чтобы обеспечивать широкий выбор вариантов для арендаторов и сдерживать рост ставок. При этом более половины откликов приходится на объявления от собственников, и доля интереса к таким объектам растет. Летом традиционно усиливается сезонный фактор: к июлю–августу, на фоне подготовки к учебному году, активность арендаторов обычно возрастает, и по нашим наблюдениям это может приводить к легкой коррекции ставок в наиболее востребованных локациях», — комментирует руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Арсений Кузьмин