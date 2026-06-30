Reuters: лидер АдГ призвала возобновить импорт нефти и газа из России

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель в интервью агентству Reuters заявила, что Германии следует прекратить бойкот российских нефти и газа в интересах укрепления национальной экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сопредседатель АдГ Алис Вайдель

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Сопредседатель АдГ Алис Вайдель

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

«Дешевые энергоносители из России — вот секрет успеха того, что называется "Сделано в Германии". И нам нужно, чтобы они вернулись»,— заявила госпожа Вайдель. По ее словам, утрата поставок из России отбросила Германию назад «на многие годы». «Потеряны сотни тысяч рабочих мест. Мы стали зависеть от США, которые продают нам энергоносители по намного более высоким ценам»,— сказала политик.

Алис Вайдель также ответила на звучащие в адрес АдГ обвинения в том, что это экстремистская партия. «То, как мы видим себя, и то, как о нас судят наши политические соперники, кардинально отличается,— заявила она.— Нас называют крайне правыми. Но, по правде, мы партия для обычных людей. Если мы придем к власти, мы не будем переворачивать все с ног на голову»,— пообещала госпожа Вайдель.

Алена Миклашевская