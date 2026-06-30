Reuters: лидер АдГ призвала возобновить импорт нефти и газа из России
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель в интервью агентству Reuters заявила, что Германии следует прекратить бойкот российских нефти и газа в интересах укрепления национальной экономики.
Сопредседатель АдГ Алис Вайдель
Фото: Nadja Wohlleben / Reuters
«Дешевые энергоносители из России — вот секрет успеха того, что называется "Сделано в Германии". И нам нужно, чтобы они вернулись»,— заявила госпожа Вайдель. По ее словам, утрата поставок из России отбросила Германию назад «на многие годы». «Потеряны сотни тысяч рабочих мест. Мы стали зависеть от США, которые продают нам энергоносители по намного более высоким ценам»,— сказала политик.
Алис Вайдель также ответила на звучащие в адрес АдГ обвинения в том, что это экстремистская партия. «То, как мы видим себя, и то, как о нас судят наши политические соперники, кардинально отличается,— заявила она.— Нас называют крайне правыми. Но, по правде, мы партия для обычных людей. Если мы придем к власти, мы не будем переворачивать все с ног на голову»,— пообещала госпожа Вайдель.
Заявление сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисы Вайдель не является уникальным в риторике этой партии: ранее она уже обещала восстановить работу газопроводов «Северный поток» и выступила за скорейшее возобновление торговых связей с Россией. Более того, АдГ придерживается позиции, что Германии необходимо отказаться от построенных ветряных электростанций, продлить срок эксплуатации угольных и возобновить работу атомных электростанций, чтобы сделать энергетическую политику страны «экономически обоснованной» и тем самым укрепить промышленность.
Полный отказ Германии от поставок газа из России произошел в конце сентября 2022 года. До этого Германия была крупнейшим импортером российского газа. Европейский союз в целом стремится уменьшить зависимость от российского газа, и обсуждаются планы по полному прекращению его импорта к концу 2027 года. Однако некоторые страны Центральной Европы, такие как Венгрия, Словакия и Австрия, выступают за возобновление или сохранение поставок российского газа из-за своей высокой зависимости от него. Трансформация энергетического рынка Германии, связанная с отказом от российских энергоресурсов, по оценкам экспертов, обошлась стране в сотни миллиардов евро.