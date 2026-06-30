Стать коммерсантом

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин — о доплеровском мобильном регистраторе, разработанном учеными Балтийского федерального университета им. Канта по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Внезапная забывчивость, резкое снижение концентрации внимания, быстрая утомляемость и постоянный «туман в голове». Все это — классические симптомы когнитивных нарушений, которые возникают из-за инсульта или возрастных изменений. Нюанс в том, что определить точное состояние и поставить диагноз часто сложно. А это в конечном итоге влияет и на корректные методы реабилитации.

Свое решение проблемы предложили ученые Балтийского федерального университета им. Канта. В соответствии с задачами нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» совместно с петербургскими медиками из Университета им. Павлова они создали портативный комплекс, не имеющий аналогов в мире. Доплеровский мобильный регистратор — ультразвуковой прибор для оценки кровообращения мозга. Он позволяет проводить точнейший скрининг прямо в кабинете врача или у постели больного всего за 20 минут.

При этом допплерометрия — только часть комплекса реабилитации, рассказала “Ъ FM” врач функциональной диагностики Центра когнитивного здоровья БФУ им. И. Канта Екатерина Андреева:

«Первое — транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). Это неинвазивный метод воздействия на определенные зоны мозга с помощью магнитного поля. Его задача — мягко стимулировать нервные сети и помогать восстановлению нарушенных функций. Вторая методика — Когнифлекс. Она связана с когнитивным тренингом: пациент выполняет специальные задания, которые помогают оценивать и развивать внимание, память, мышление и другие высшие функции. Третье направление — это допплерометрия, то есть ультразвуковая оценка мозгового кровотока.

Такая технология позволяет отслеживать, как меняется кровоток в мозге во время когнитивной или физической нагрузки, и помогает специалистам делать реабилитацию более безопасной и персонализированной. Цель — не просто выявить проблему, а понять индивидуальные особенности работы мозга конкретного человека и подобрать наиболее эффективный путь восстановления».

Примечательно, что мобильный регистратор может использовать как врач-невролог, так и пациент для самооценки когнитивного здоровья. Внедрение подобных разработок в практику — одна из основных задача нацпроекта.