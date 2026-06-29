Медведев поддержал кандидатуру Шуваева на пост секретаря белгородского отделения «ЕР»

Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева на пост секретаря регионального отделения. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

Финальное решение примут на конференции реготделения. По словам господина Медведева, партия обеспечивает дополнительным ресурсом, который «поможет решить конкретные задачи».

«Партия дает дополнительный добровольческий ресурс, который очень нужен в любой сложной ситуации, тем более в такой, как сейчас у нас, в приграничных регионах, в том числе в Белгородской области. Поэтому на корпус добровольцев я тоже вам предлагаю опираться»,— приводят слова председателя «ЕР». Он добавил, что руководителю региональной партийной структуры необходимо выстроить системную работу с местными отделениями и первичными организациями.

В ответ господин Шуваев рассказал, что при поддержке генсовета партии могут открыться два гуманитарных центра в Валуйках и Вейделевке (уже есть в Грайвороне и Шебекино).

Ранее липецкий губернатор возглавил региональный список «ЕР» на выборах в Госдуму.

Партийный съезд выдвинул кандидатов в новый созыв Госдумы, который будет сформирован по результатам выборов в сентябре. Претендентами на избрание по одномандатным округам стали победители предварительного внутрипартийного голосования.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова