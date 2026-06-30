Уголовное дело об участии в ОПГ возбуждено в отношении девяти жителей Приангарья

За участие в организованной преступной группе (ОПГ) задержаны девять жителей Иркутской области. По решению суда их поместили под стражу, сообщило следственное управление СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, создал ОПГ житель Усолья-Сибирского. С 2023 года ее участники «совершали преступления против личности, общественной безопасности и общественного порядка, а также государственной власти». Кроме того, по данным областного главка СКР, они похитили жителя Ангарска с требованием отдать им 200 тыс. руб., а один из руководителей преступного сообщества «пропагандировал идеологию экстремистского движения среди жителей Приангарья и собирал деньги на поддержку членов ОПГ».

В зависимости от роли каждого арестованным инкриминируют ч. 1, 2 и 4 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), ст. 126 (похищение человека), ст. 163 (вымогательство), ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) и ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней).

Александра Стрелкова