Уголовное дело об участии в ОПГ возбуждено в отношении девяти жителей Приангарья
За участие в организованной преступной группе (ОПГ) задержаны девять жителей Иркутской области. По решению суда их поместили под стражу, сообщило следственное управление СКР по региону.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По версии следствия, создал ОПГ житель Усолья-Сибирского. С 2023 года ее участники «совершали преступления против личности, общественной безопасности и общественного порядка, а также государственной власти». Кроме того, по данным областного главка СКР, они похитили жителя Ангарска с требованием отдать им 200 тыс. руб., а один из руководителей преступного сообщества «пропагандировал идеологию экстремистского движения среди жителей Приангарья и собирал деньги на поддержку членов ОПГ».
В зависимости от роли каждого арестованным инкриминируют ч. 1, 2 и 4 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), ст. 126 (похищение человека), ст. 163 (вымогательство), ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) и ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней).