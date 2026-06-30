Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s

16 июня этого года на аукционе Sotheby’s High Jewelry в Нью-Йорке частная коллекция из пяти турмалинов Параиба была продана за $3,4 млн. Одним из самых обсуждаемых лотов стал экземпляр весом 8,48 карата, который при эстимейте $60-80 тыс. ушел с молотка за $819,2 тыс.

Казалось бы, прекрасный повод поговорить о редких камнях. Но на волне интереса к теме нашлись люди, которые решили использовать ее в собственных коммерческих интересах. В результате в информационном пространстве вновь начали появляться весьма странные заявления о том, что является, а что не является турмалином Параиба.

Поэтому давайте обратимся не к социальным сетям, а к Геммологическому институту Америки (GIA), крупнейшей и наиболее авторитетной геммологической организации мира. И первое, что важно понимать: Параиба — это не цвет. Самое распространенное заблуждение среди непрофессионалов заключается в том, что турмалин Параиба обязательно должен быть неоново-голубым. Но это примерно то же самое, что утверждать, будто сапфир бывает исключительно синим.

Существуют знаменитые синие сапфиры. Но существуют также розовые, желтые, оранжевые, зеленые, фиолетовые и бесцветные камни. Синий — лишь один из возможных цветов. Точно так же и с Параиба. Согласно классификации GIA, название «турмалин Параиба» относится к медьсодержащим турмалинам с характерной высокой яркостью и свечением цвета. Эти камни могут встречаться в широкой гамме оттенков: голубых, зелено-голубых, бирюзовых, сине-зеленых, зеленых, фиолетовых и пурпурно-розовых.

Мне довелось увидеть одну из самых впечатляющих выкладок бразильских турмалинов Параиба, собранную одним из крупнейших добытчиков этих камней в мире. Она была выстроена почти как коллекция радужных сапфиров. В ней последовательно были представлены лучшие образцы практически всех возможных оттенков. Незабываемое зрелище.

Анна Минакова