Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Сет-джеттинг стал двигателем туризма. Речь идет о путешествиях, вдохновленных фильмами и телешоу. В обзоре летних трендов Expedia говорится, что компания впервые обратила на это внимание как на глобальный тренд в 2022 году. Сейчас прогнозируется, что сет-джеттинг может стать потенциальной индустрией с оборотом в $8 млрд только в США.

Интерес к отдыху, вдохновленному поп-культурой, растет. Среди путешественников поколения Z и миллениалов 81% теперь планируют свои поездки, основываясь на том, что они видели на экране. А 53% участников исследования признаются, что их желание отправиться в путешествие по мотивам любимых фильмов увеличилось.

Сервис Expedia точно предсказал всплеск интереса к Йоркширу в Великобритании: количество поисковых запросов увеличилось на 60% после выхода фильма «Грозовой перевал». А сериал «Жаркое соперничество» о повседневной жизни хоккеистов, которые изначально не был в центре внимания, вдохновил на путешествие в Мускоку в Канаде. Поисковая активность увеличилась вдвое.

В России тоже есть примеры: пейзажи Териберки сделал знаменитыми «Левиафан» Звягинцев, но это из давних. Места съемок из современных сериалов пользуются популярностью в Москве и Санкт-Петербурге, а турецкие телешоу подталкивают россиян выбирать отели, которые еще мелькали в кадре. Ты не только то, что ты ешь, но и то, что смотришь. Контент, который потребляют зумеры и миллениалы, может определять будущие популярные направления.

Яна Лубнина