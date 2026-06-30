Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Главный русский вопрос — совсем не про то, кто виноват и что делать. Звучит он куда серьезнее, особенно летом: на квасе или кефире? У каждого края тут свой ответ: окрошку на Руси готовили повсюду и везде по-своему. Впервые ее допустили в кулинарные книги в 1790-м: Николай Осипов, поэт и кулинар, включил рецепт в свой труд «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха».

Но окрошка, конечно, старше на века: квас с крошевом из овощей и мяса был фаст-фудом старой Руси. Волжские бурлаки крошили в квас свой дневной паек соленой рыбы, торговцы на ярмарках заправляли его мясом и редькой, а крестьяне в пост добавляли картошку и соленые грибы.

Так что единого рецепта не сложилось: в том же Нижнем, к примеру, и сегодня уважают окрошку с рыбой, а на юге России мясо с огурцами и зеленью заливают кефиром или айраном. Осипов, кстати, советовал вместо кваса взять огуречный рассол. Такая она, окрошка, широка и многогранна, как сама Россия.

Павел Шинский