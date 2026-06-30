Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Robert Stiggins / Daily ExpressHulton Archive / Getty Images Фото: Robert Stiggins / Daily ExpressHulton Archive / Getty Images

Два самых резонансных эпизода на чемпионатах мира, связанных с так называемыми голами-призраками, произошли с участием Англии. Долгое время исключительно судья в поле решал, пересек мяч линию ворот или нет — только его ощущения ставили точку. Однажды это неоднозначное правило сделало Британию чемпионом мира.

В 1966 году в финал вышли сборные Англии и Германии. Основное время завершилось вничью (2:2), а в овертайме случилось невероятное. После удара Джеффа Херста мяч попал в перекладину, а потом в линию ворот немцев. Был гол или нет, судья в поле не видел, поэтому он обратился к боковому арбитру из СССР Тофику Бахрамову. Тот уверенно кивнул и вошел в историю.

Современные исследования говорят, что тогда мяч не пересек ленточку полностью, но стать чемпионами мира англичанам это не помешало. Похожие эпизоды на крупных турнирах случались нередко, но поставить точку FIFA решили только после очередного скандала на чемпионате мира в ЮАР в 2010 году. Тогда, в 1/8 финала, англичане вернули долг за 1966-й. Британцы проигрывали немцам 1:2, и Фрэнк Лэмпард забил шикарный гол с 20 метров. Мяч попал в перекладину, опустился за ленточку и вылетел в поле. Судья гол не засчитал, а посмотреть повтор не мог, хотя видео четко фиксировало взятие ворот.

Англия в итоге проиграла, а после скандальных разбирательств чиновники внедрили систему фиксации гола. Теперь в мячи встроены специальные чипы, и при пересечении линии ворот у арбитра срабатывает сигнал на руке. Голы-призраки остались в прошлом.

Владимир Осипов