Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaguar Фото: Jaguar

Компания Jaguar объявила, что мировая премьера нового электрокара Type 01 состоится в октябре 2026 года в Нью-Йорке. Марка уверена в коммерческом успехе модели, хотя скептиков немало — они полагают, что электромобиль ждет такой же провал, как у Ferrari Luce, премьера которого состоялась в мае 2026-го. Так или иначе, многие считают, что в провале Ferrari и (скорее всего) провале Jaguar виноваты китайцы.

И вот почему. Китай — важнейший рынок для продукции самого широкого профиля. И на нем последние годы наблюдается откровенное пренебрежение брендами. У молодежи принято носить подделки и щеголять тем, что это именно фейк. Падают продажи автомобильного премиума, потому что столетнюю историю побед в Ле-Мане и прочую харизму потрогать руками нельзя.

Китайские автобренды предлагают осязаемые технологические достижения: несметное количество экранов в салоне, караоке и даже биотуалет, недавно запатентованный китайской маркой Seres. Поэтому Ferrari решили отработать в том же ключе: пригласили бывшего дизайнера Apple, который спроектировал автомобиль, и от него весь мир, привыкший к другим Ferrari, пришел в ужас.

Понятно, что электромобили — популярный тренд, но для этого вовсе не обязательно превращать Ferrari в Xiaomi. С Jaguar история немного иная, но тоже связана с Китаем. В свое время британская марка выпускала относительно доступные седаны и кроссоверы. Но многие сегодня справедливо считают, что масс-маркет надо без боя отдать китайским компаниям — в этом сегменте воевать с ними невозможно.

А посоперничать есть шанс даже не в премиуме, а скорее в люксе. Поэтому Jaguar Type 01, который покажут осенью, — пятиметровый электромобиль, три двигателя которого в совокупности развивают почти 1 тыс. л. с. Цена — от $100 тыс. Ну а внешне это такая бесформенная вытянутая глыба, не имеющая ничего общего с анималистичным дизайном классических Jaguar.

Дмитрий Гронский