«Не знаю, к чему готовили эту модель, но она готова»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Realme Фото: Realme

Смартфон realme C100x — аппарат, который легко может пережить несколько смен владельца. Его аккумулятор рассчитан на семь лет использования с сохранением как минимум 80% емкости, заверяют создатели. Еще одна заявленная характеристика — 1600 циклов зарядки. Это 4 года 2 месяца и 24 дня, если заряжаться каждую ночь. Но это точно придется делать реже, поскольку емкость батареи составляет 8000 мАч.

В усредненном сценарии запаса хватило почти на двое суток. Если свести к конкретным задачам, то, по заверению производителя, батареи хватит на 21 час просмотра YouTube или на 29 часов разговоров. Кроме того, смартфон можно использовать как пауэрбанк для других устройств.

Среди особенностей новинки — защищенность. Не знаю, к чему готовили эту модель, но, судя по всему, она готова. Указанный диапазон работы — от 20 °C до +53 °C. Корпус получил выступающие рамки вокруг экрана, усиленное стекло и прошел тесты падений с высоты двух метров по военному стандарту MIL-STD-810H. Еще один параметр — IP64 — говорит о том, что пыль и дождь — просто мелкие неприятности, а не угроза. Экран распознает мокрые прикосновения, динамик после воды можно «продуть» специальным режимом.

При этом смартфон не выглядит как инструмент для спасательных операций: обычный моноблок с IPS-экраном 6,8 дюйма, частотой 120 Гц, яркостью до 900 нит и без мерцания. Железо отрезвляет владельца бюджетного аппарата: процессор Unisoc T7250, стартовые 4 ГБ оперативки с виртуальным расширением и хранилище до 256 ГБ. В популярных игровых тайтлах разработчики обещают поддержку до 60 FPS, но надо понимать: это рабочий инструмент, а не игровая станция.

Возможности камеры тоже базовые. За интерфейс отвечает оболочка realme UI 7.0 на базе Android 16. И тут несколько полезных решений: восстановление смазанных лиц в кадре, удаление объектов, создание стикеров.

Александр Леви