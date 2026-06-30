Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мы — то, что мы едим и пьем. Это база. И самые смелые эксперименты сегодня проводят не над человеком, а над продуктами на нашем столе. Только вместо витаминов и БАДов ученые используют куда более необычный инструмент — космос.

В прошлом году на МКС уже пробовали варить пиво. Весной японская Dassai продала бутылочку саке примерно за $700 тыс., которая тоже была изготовлена на орбите. А недавно ученые из Техасского университета объявили о планах запустить на Международную космическую станцию семена винограда. Цель — создать космическое вино и понять, как экстремальная среда влияет на генетику растений.

Если среди этих трансформаций окажутся полезные, например, устойчивость к жаре или более высокая урожайность, их можно будет использовать уже на Земле. Любопытно, что такой подход чем-то напоминает биохакинг, только вместо человека апгрейд проходит целая экосистема.

Главная задача — сделать ее более эффективной и устойчивой, а результатом становятся продукты с новыми свойствами. Например, вино из семян, побывавших в космосе, можно будет оценить лет через пять. Как отмечают ученые, без растений освоить космос не получится. В будущем они будут нужны не только как источник пищи и кислорода, но и как часть комфортной среды для астронавтов. Поэтому исследования, которые выглядят так, словно созданы ради забавы, на самом деле в будущем могут помочь нам создать первые поселения в таком высоком и таком далеком звездном небе.

Анна Кулецкая