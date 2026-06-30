Самарская губдума отказалась обсуждать ситуацию с автомобильным топливом в регионе

Депутаты Самарской губернской думы не стали включать в повестку пленарного заседания вопрос о мерах, принимаемых по стабилизации ситуации с поставками автомобильного топлива в регионе. Решение было принято во вторник, 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рассмотреть вопрос на заседании областного парламента предложил депутат губдумы Максим Федоров. За его рассмотрение проголосовали 14 человек, против выступили 19, воздержался один.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что решением проблем с обеспечением автомобильным топливом в регионе уже занимается областное правительство. Кроме того, вопрос ранее рассматривался на заседании комитетов областного парламента. «Сейчас ситуация стабилизировалась, но проблемы еще есть»,— резюмировал Геннадий Котельников.

С 24 июня в Самарской области на две недели введены ограничения на продажу топлива для легковых автомобилей: до 40 л бензина, до 100 л дизеля. Отпуск топлива в канистры и другие емкости в регионе был приостановлен.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в настоящее время очереди на АЗС сократились.Он также отметил рост цен на автомобильное топливо на отдельных заправках в регионе. При этом Вячеслав Федорищев отметил, что в части ценообразования на бензин и дизель в Самарской области в ближайшее время ожидаются позитивные изменения.

Георгий Портнов