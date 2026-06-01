Белгородский завод сапфиров заявил о намерении обанкротить себя

ООО «БЗС "Монокристалл"» заявило о намерении обратиться в Арбитражный суд Белгородской области заявлением о самобанкротстве». Соответствующее сообщение было опубликовано на портале «Федресурс».

Причины такого решения не раскрываются. В качестве кредитора указано ставропольское АО «Энергомера», специализирующееся на производстве измерительных приборов.

В начале мая об аналогичном намерении обанкротиться заявило АО «Монокристалл», зарегистрированное в Ставрополе и являющееся учредителем белгородского ООО «БЗС "Монокристалл"».

По данным Rusprofile, ООО «БЗС "Монокристалл"» зарегистрировано в городе Шебекино Белгородской области в 1998 году. Основной вид деятельности — производство прочей неметаллической минеральной продукции. Уставный капитал — 1,5 млрд руб. Учредитель — АО «Монокристалл». В 2025 году ООО сработало с убытком в 86 млн руб. При этом по сравнению с 2024-м показатель снизился почти в десять раз — с 820 млн руб. Выручка предприятия при этом выросла на 45% — до с 588 млн до 855 млн руб. Гендиректор — Дмитрий Петров.

Материнское АО «Монокристалл» зарегистрировано в Ставрополе в 2008 году. Основной вид деятельности — производство прочей неметаллической минеральной продукции. Уставный капитал — 775,9 млн руб. Актуальные учредители не раскрываются. Ранее в этом качестве выступали нидерландское Монокристалл Н.В., а также АО «Концерн Энергомера». В 2025-м АО «Монокристалл» также сработало в 2025-м с убытком — он составил 2 млрд руб., сократившись с 1,9 млрд руб. — на 2%. Выручка компании упала на 31%, с 1,8 млрд до 1,2 млрд руб. Гендиректор — Андрей Хусточкин.