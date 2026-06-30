Часть рейсов по Байкалу сократят из-за дефицита топлива

Крупнейший перевозчик и судовладелец на Байкале АО «ВСРП» объявило о принятии вынужденных мер в связи с дефицитом топлива и ростом его стоимости в Иркутской области. Предприятие намерено сократить количество рейсов и поднять стоимость билетов. Перевозчик не приводит подробную информацию о количестве отмененных рейсов и о том, какие маршруты подвергнутся сокращению.

Приоритетное обеспечение топливом со стороны АО «ВСРП» будет направлено на субсидируемые перевозки и паромные переправы в регионе. В текущих условиях объемы топлива, доступные для распределения, приоритетно направляются на выполнение социально значимых транспортных обязательств, уточняется в сообщении компании. Отмечается также, что сокращение коснется «регулярных и экскурсионных маршрутов».

АО «ВСРП» готово вернуть в полном объеме деньги пассажирам за отмененные рейсы, а также заявляет о рассмотрении возможности переноса рейсов на более позднюю дату при нормализации ситуации с обеспечением топлива.

Влад Никифоров, Иркутск