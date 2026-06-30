Часть рейсов по Байкалу сократят из-за дефицита топлива
Крупнейший перевозчик и судовладелец на Байкале АО «ВСРП» объявило о принятии вынужденных мер в связи с дефицитом топлива и ростом его стоимости в Иркутской области. Предприятие намерено сократить количество рейсов и поднять стоимость билетов. Перевозчик не приводит подробную информацию о количестве отмененных рейсов и о том, какие маршруты подвергнутся сокращению.
Приоритетное обеспечение топливом со стороны АО «ВСРП» будет направлено на субсидируемые перевозки и паромные переправы в регионе. В текущих условиях объемы топлива, доступные для распределения, приоритетно направляются на выполнение социально значимых транспортных обязательств, уточняется в сообщении компании. Отмечается также, что сокращение коснется «регулярных и экскурсионных маршрутов».
АО «ВСРП» готово вернуть в полном объеме деньги пассажирам за отмененные рейсы, а также заявляет о рассмотрении возможности переноса рейсов на более позднюю дату при нормализации ситуации с обеспечением топлива.
Проблема дефицита топлива и роста цен на него является системной и затрагивает различные секторы экономики России. Так, в Краснодарском крае и Крыму перебои с поставками были связаны с высокой загруженностью железных дорог, а также с атаками на трассу Р-280 «Новороссия». В этих регионах вводились ограничения на продажу топлива, в том числе по QR-кодам, и наблюдалось увеличение стоимости перевозок.
Ситуация с топливом влияет не только на регулярные пассажирские перевозки, но и на тарифы грузоперевозчиков, увеличивая их издержки. В некоторых регионах таксисты стали реже выходить на линию, что привело к росту цен на такси и дисбалансу спроса и предложения. Независимые АЗС Сибири также заявляли о риске нехватки бензина, связывая это с перебоями в поставках по железной дороге, ремонтами НПЗ и ростом стоимости топлива на оптовом рынке.