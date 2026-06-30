Прокуратура передала в суд дело свердловчанина, который метал ножи в ребенка

Сухоложская городская прокуратура (Свердловская область) утвердила обвинительное заключение в отношении жителя города, который нанес тяжкие травмы своему малолетнему пасынку. Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, мужчина метал ножи в 12-летнего ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 28 по 31 марта 2026 года он находился дома в состоянии алкогольного опьянения и из-за надуманной причины в качестве наказания поставил мальчика у стены и начал метать в него нож. В результате обвиняемый нанес ребенку не менее одного удара ножом в область живота.

Мальчика доставили в больницу, где врачи зафиксировали травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Также установлено, что мужчина ранее наносил побои сыну своей супруги.

Уголовное дело направлено в Сухоложский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется в умышленном причинении малолетнему тяжкого вреда здоровью (пп. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и в истязании несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 117 УК РФ).