В Челябинской области предложили защитить частные дома от принудительной реновации

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес в законодательное собрание региона законопроект, призванный защитить владельцев частных домов и садов от принудительной реновации. Сейчас жилье можно признать подлежащим сносу, если к нему не проведена хотя бы одна из систем централизованных коммуникаций: водоснабжение, тепло или водоотведение. Проект предполагает исключить этот критерий и вносить дома в проекты реновации только если к жилью не подведены две и более коммунальные системы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующая норма избыточна. Жители часто используют индивидуальные скважины, септики и газовые котлы. Это полностью закрывает потребности жильцов, но формально делает дом подлежащим реновации.

По предложению Алексея Текслера, необходимо исключить требование о наличии именно централизованных сетей, а также разрешить включать дома в границы КРТ только при одновременном отсутствии двух и более коммунальных систем.

Профильный комитет законодательного собрания поддержал проект закона и рекомендовал его к принятию. По мнению властей, новый подход позволит точнее учитывать реальные условия проживания и сократит количество жилых объектов, попадающих в зону застройки без достаточных оснований.

Евгений Рыженьков