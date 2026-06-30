Совет блогеров создадут при мэре Курска Евгении Маслове

При главе города Курска будет создан совет блогеров. Об этом мэр Евгений Маслов объявил в своих социальных сетях. По словам господина Маслова, совет станет «рабочей командой для совместного мониторинга городских территорий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

В ведение совета блогеров войдет оценка качества выполнения дорожных работ, состояние общественных пространств, скверов и парков. Кроме того, совет будет обсуждать идеи по улучшению городской среды.

«Если вы активны, неравнодушны к судьбе нашего города и хотите стать частью этой команды — добро пожаловать! Пишите в личные сообщения, будем знакомиться и работать вместе,— обратился к курянам Евгений Маслов.

Мэр также уточнил, что будет собирать предложения по участию в совете блогеров до 10 июля.

Ранее, в начале июня, «Ъ-Черноземье» рассказывал, что контракт на содержание дорог и тротуаров в Курске до 31 августа 2026 года заключили с местным ООО «Благоустройство», которое контролируется городским комитетом по управлению имуществом. Один из ключевых дорожных подрядчиков региона получил его как единственный участник несостоявшегося конкурса. За работы ему заплатят 270 млн руб., что равняется начальной цене контракта.

Денис Данилов