Краснодарец задержан по обвинению в финансировании украинских националистов
УФСБ России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о государственной измене в отношении 34-летнего жителя Краснодара. Гражданин, являясь сторонником украинской националистической идеологии, отправлял средства для украинского вооруженного формирования с целью приобретения экипировки, утверждает ведомство.
По данным правоохранительных органов, злоумышленник обнаружил сведения о сборе средств для украинского националистического объединения в интернет-мессенджере Telegram, информация была опубликована под видом объявления о продаже товаров. Гражданин решил оказать финансовую поддержку иностранному государству – Украине и приобрел товары, осуществив перевод денежных средств. Силовики считают, что он осознавал, что передаваемые им средства будут направлены на приобретение военной экипировки и другие нужды украинского националистического объединения, что направлено против безопасности России.
В случае признания фигуранта виновным в госизмене ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Обвинение в государственной измене, связанное с финансовой помощью иностранному государству, может быть квалифицировано как оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи недружественному иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям. Статья 275 УК РФ, предусматривающая ответственность за государственную измену, имеет широкое толкование и включает действия, которые могут быть неочевидными для обывателя, например, пожертвования в благотворительный фонд, который фактически оказывает помощь недружественному государству, или консультационная помощь такой организации.