Краснодарец задержан по обвинению в финансировании украинских националистов

УФСБ России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о государственной измене в отношении 34-летнего жителя Краснодара. Гражданин, являясь сторонником украинской националистической идеологии, отправлял средства для украинского вооруженного формирования с целью приобретения экипировки, утверждает ведомство.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник обнаружил сведения о сборе средств для украинского националистического объединения в интернет-мессенджере Telegram, информация была опубликована под видом объявления о продаже товаров. Гражданин решил оказать финансовую поддержку иностранному государству – Украине и приобрел товары, осуществив перевод денежных средств. Силовики считают, что он осознавал, что передаваемые им средства будут направлены на приобретение военной экипировки и другие нужды украинского националистического объединения, что направлено против безопасности России.

В случае признания фигуранта виновным в госизмене ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар