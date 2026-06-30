На чемпионате мира по футболу первая громкая сенсация. В 1/16 финала сборная Парагвая выбила из турнира команду Германии. Основное время завершилось вничью 1:1. В дополнительных таймах мячей забито не было, а в серии пенальти Парагвай оказался сильнее. Так же решилась судьба противостояния Нидерланды—Марокко, последняя команда была точнее. Кроме Парагвая и Марокко, путевку в 1/8 финала оформила Бразилия, обыграв в основное время Японию 2:1. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Butler Ii / Reuters Фото: David Butler Ii / Reuters

Что касается футбола как зрелища, матч Германия—Парагвай получился не самым ярким. Южноамериканцы думали в основном об обороне, что, впрочем, не помешало им воспользоваться ошибкой немцев и открыть счет. А дальше сборная Германии билась об оборону соперника, словно о бетонную стену. Но в защите Парагвай был почти безупречен. Даже когда во втором тайме немцы сравняли счет, уверенности, что они забьют второй гол, не было.

В итоге тягучая, словно мед, игра плавно перетекла в дополнительное время. И вот тут на 102-й минуте Германия, наконец, решила проблему, все-таки забив такой нужный гол. Казалось, всё, дело сделано, но вмешался VAR. Арбитры усмотрели нападение на вратаря, и марокканский судья Джалаль Джайед, как мог, объявил стадиону, что гол не засчитан.

Так дело дошло до послематчевых пенальти. У Парагвая в воротах играл 26-летний Орландо Хиль, у немцев — 40-летний опытнейший Мануэль Нойер. Эта серия стала для команды Юлиана Нагельсмана настоящей драмой. Хиль парировал два удара и, когда Парагвай уже готовился праздновать, игроки этой команды тоже не забили дважды. Сначала промахнулся Санабрия, а потом удар экс-динамовца Бальбуэны парировал Нойер. Дальше игроки обеих команд должны были бить до первого промаха, и его тут же допустил немецкий защитник из «Баварии» Джонатан Та. Парагвай же в этот раз свой шанс не упустил и вышел в 1/8 финала чемпионата мира.

Матч Нидерланды—Марокко тоже не обошелся без драм. Голландцы, которые считались фаворитами, вели в счете 1:0, но пропустили ответный гол в компенсированное время и в итоге дотянули до серии пенальти, где нервы сдали даже у самых опытных. Голландцы не забили три 11-метровых из пяти, а марокканцы — два, но этого оказалось достаточно для того, чтобы отправить фаворита домой.

30 июня болельщиков ждет еще три матча 1/16 финала. В восемь вечера Кот-д'Ивуар сойдется с Норвегией. Кстати, в этом противостоянии определится соперник бразильцев в 1/8 финала. Затем ровно в полночь прозвучит стартовый свисток противостояния Франция—Швеция.

Стоит сказать, что этой встречи в свободном доступе не будет. Хотя пропускать игру команды, которая считается главным претендентом на титул, конечно, не рекомендуется. Уровень футбола, который она показывает, пока выше, чем у конкурентов, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже:

«Франция — однозначно самая сильная команда на этом чемпионате мира с огромной форой. Не знаю, что их может остановить. Только они сами».

Букмекеры считают, что сборная одержит победу над шведами и выйдет в 1/8, как раз на Парагвай. Если, конечно, не произойдет еще одной громкой сенсации. Ну а завершит программу игрового дня противостояние Мексики и Эквадора. Этот матч стартует в четыре утра. Его на федеральном спортивном телеканале покажут.

Владимир Осипов