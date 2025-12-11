Компания саратовского застройщика получит 201 га земли в нижегородских Новинках

На торги по продаже 201,33 га земли в поселке Новинки Нижнего Новгорода под жилищное строительство поступила только одна заявка. Это зарегистрированное в ноябре 2025 года ООО «Управление недвижимостью и отелями» (УНО), указано в карточке лота.

Компания зарегистрирована в Москве, она принадлежит владельцу саратовского застройщика «Кронверк» Александру Шмидту.

Как писал «Ъ-Приволжье», начальная стоимость 85 участков в Новинках снизилась почти в полтора раза, до 2,52 млрд руб.: ранее эти земли выставляли на торги в виде шести отдельных лотов общей начальной стоимостью 3,6 млрд руб. По оценке продающей землю компании ДОМ.РФ, на площадке можно построить до 1,6 млн кв. м жилья.

Аукцион, назначенный на 12 декабря, признан несостоявшимися. Договор планируется заключить с единственным участником по начальной цене.

Галина Шамберина