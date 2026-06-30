Шоколадным полкам не Bueno

Kinder, Raffaello и Nutella могут исчезнуть из сети магазинов. «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» остановили закупки всех товаров «Ферреро Руссия». Как рассказали “Ъ FM” в пресс-службе Х5 Group, причиной стал неоправданный рост отпускных цен. По словам ритейлера, наценка производителя превышает собственную рентабельность продавца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alberto Pellaschiar / AP Фото: Alberto Pellaschiar / AP

Текущих запасов шоколадок Kinder, батончиков Bueno, драже Tic Tac и других сладостей хватит примерно на месяц. После этого срока они могут пропасть с полок, пока стороны не согласуют новые условия. Хотя договориться могут и раньше, считает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов:

«Ситуация нередка — торговые сети периодически прибегают к такому давлению. Думаю, стороны договорятся, тем более срок есть. Складских запасов хватит примерно на месяц, так что за этот период стороны решат вопросы. Ferrero Group будет деваться некуда, если им важно присутствие на полках. X5 — лидер на российском рынке продуктового ритейла».

Снизить цены «Ферреро Руссия» может помешать ряд факторов. Как и многие глобальные игроки, поставщик сладостей сталкивается с удорожанием какао и международной логистики. К тому же продукция Ferrero относится к премиум-сегменту, говорит президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев:

«Возможно, сети видят снижение продаж: Ferrero не снижает цены. Продукция дорогая, с высокой маржинальностью. Думаю, определенное снижение цены возможно без ущерба качеству. Но какао дешевело, теперь опять дорожает — все зависит от контрактов каждого производителя. При волатильном рынке у каждого игрока свои цены. Выбрать момент для закупки по нижней границе сейчас сложно. Рынок делает большие движения вверх и вниз, и нужно смотреть, когда компания заключала договоренности».

В X5 Group отмечают, что неоднократно пытались урегулировать конфликт, но «Ферреро Руссия» отказалась от обсуждения. Переговоры продолжаются. “Ъ FM” направил запрос в компанию и ждет ответа. Полки магазинов также планируют дополнить товарами российских брендов и из дружественных стран.

Ангелина Зотина